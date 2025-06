ESQUADRÃO DE VOLTA

Com treino com bola e físico, saiba como foi a reapresentação do Bahia

O confronto contra o Fortaleza, pela Copa do Nordeste, será o primeiro jogo oficial do Esquadrão neste segundo semestre

Alan Pinheiro

Publicado em 29 de junho de 2025 às 16:30

Bahia em segundo dia de treinos após a pausa de intertemporada Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Após o período de férias no fim do primeiro semestre, concedido logo depois 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, os atletas do elenco principal do Bahia se apresentaram no CT Evaristo de Macedo, no início da manhã deste sábado (28) e deu prosseguimento às atividades neste domingo (29) com treinos com bola e ênfase na parte física dos atletas. >

Os jogadores participaram de uma série de avaliações clínicas e físicas do Departamento de Performance e Saúde. Em seguida, o elenco foi dividido em pequenos grupos para uma primeira atividade técnica com foco na posse de bola sob pressão. Na sequência, os grupos passaram para uma sessão de trabalho físico, incluindo um trabalho técnico de circuito. >

Os goleiros, além da etapa na área interna, também estiveram no gramado. Eles participaram de um treinamento específico para posição. No turno da tarde, os jogadores voltaram aos trabalhos. A primeira atividade foi física. Na sequência, os atletas seguiram para o campo, onde, sob o comando de Rogério Ceni participaram de uma atividade técnica.>

Bahia em segundo dia de treinos após a pausa de intertemporada 1 de 7

No trabalho, o foco foi posse e recuperação de bola. Com o grupo dividido em três, azul, laranja e amarelo, dois times se enfrentavam, enquanto o terceiro time apoiava a equipe com bola. Além de deter a bola, as equipes tinham que marcar gols nas quatro metas espalhadas pelo campo.>

Neste domingo (29), os atletas se reuniram no auditório para acompanhar um vídeo com orientações do técnico Rogério Ceni. Na sequência, o grupo foi para o gramado e fez um intenso aquecimento com bola. Em campo reduzido, os jogadores também fizeram enfrentamentos de três contra três e um contra um. Fora da atividade, o zagueiro Kanu e o meio-campista Erick continuaram suas recuperações na fisioterapia.>

Além do Campeonato Brasileiro, onde ocupa a 5ª posição, o Bahia terá outras três competições neste segundo semestre: Sul-Americana, onde terá o América de Cali como adversário, nos playoffs que dão vagas nas oitavas; Copa do Brasil, onde o adversário é o Retrô-PE, nas oitavas; e Copa do Nordeste, cujo adversários das quartas de final é o Fortaleza.>