PARA SEGUIR NA BOA

Após pausa de intertemporada, Bahia se reapresenta para manter boa fase em 2025

Esquadrão terá quase duas semanas de preparação para jogo pela Copa do Nordeste

Alan Pinheiro

Publicado em 28 de junho de 2025 às 13:30

Rogério Ceni e o elenco do Bahia voltam a se apresentar neste sábado (28) Crédito: Rafael Rodrigues / EC Bahia

As férias acabaram e os jogadores do Bahia estão de volta a Salvador para a disputa do restante da temporada. Neste sábado (28), o elenco tricolor se reapresenta no CT Evaristo de Macedo, dando início à preparação para o confronto contra o Fortaleza, pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Dentro do G-6 da Série A e com possibilidade de chegar à final da competição regional, o Esquadrão tem a missão de manter a boa fase nos seis meses finais do ano.>

O período sem jogos serviu especialmente para o elenco se recuperar fisicamente. O Esquadrão de Aço é o clube que mais jogou na temporada entre aqueles que estão na primeira divisão. Ao todo, o time já disputou 44 partidas no ano, em um espaço de apenas 152 dias, o que dá uma média de um jogo disputado a cada 3,45 dias.>

Graças ao calendário apertado, repleto de viagens e pouco tempo para recuperação, o desgaste físico tornou-se um problema e trouxe consequências. Desde o começo do ano, 10 atletas passaram por problemas relacionados a lesões musculares na temporada, totalizando 14 lesões, mas sem reincidentes.>

Próximo compromisso do clube baiano na temporada, a Copa do Nordeste foi mais um dos pontos altos da equipe na primeira metade do ano. O Bahia terminou a fase de grupos com a melhor campanha da competição e liderou o Grupo B com 15 pontos, superando o Ceará, concorrente na Série A. >

Ao fim da 12ª rodada, o Bahia fechou sua campanha neste primeiro momento do Brasileirão com 21 pontos somados. A equipe baiana chegou ao número com seis triunfos, três empates e somente três derrotas na competição. O desempenho equivale a um aproveitamento de 58%, o que levou os comandados de Rogério Ceni à quinta colocação na tabela de classificação.>

No entanto, em comparação com as primeiras 12 rodadas do último Campeonato Brasileiro, o Esquadrão somou três pontos a menos. No mesmo momento do torneio, o time ocupava a segunda posição da tabela, com 21 pontos e um aproveitamento de 66%, que foi conquistado através de sete triunfos, três empates e apenas duas derrotas – uma a menos do que na atual temporada.>

Apesar das campanhas similares, os comandados de Rogério Ceni possuem uma ligeira vantagem na atual campanha do Brasileirão: os adversários já enfrentados na competição. Dentre as 10 primeiras equipes da tabela da Série A, o Tricolor só não enfrentou o Atlético-MG e o Fluminense. Entre os clubes do G-4, perdeu para Flamengo e Cruzeiro, mas superou Red Bull Bragantino e Palmeiras.>

“Folga vai ser muito importante, parte mental. São merecedores desse descanso mental, físico para daqui a duas semanas voltarmos a trabalhar e aí começar a se recondicionar para enfrentar essa segunda parte que a gente espera que no bom sentido também seja uma maratona”, disse o técnico Rogério Ceni após o jogo contra o Red Bull Bragantino.>

Em um primeiro momento, o treinador não terá novos reforços para o elenco. No entanto, não está descartada a possibilidade de contratações durante a segunda janela de transferências, que ocorre entre 10 de julho e 2 de setembro. “Com relação a chegadas, é uma janela de ajustes, não de investimentos. Se tiver uma ou duas peças para trazer, vamos tentar trazer. Temos um bom elenco, talvez uma ou outra carência. Vamos trabalhar com o que o orçamento permite”, explicou.>