Goleiro Fábio se torna recordista de jogos da história do futebol mundial

Carol Neves
Publicado em 17 de agosto de 2025 às 13:15
O goleiro Fábio voltou a escrever seu nome na história do futebol neste sábado (16). Na vitória do Fluminense por 2 a 1 sobre o Fortaleza, no Maracanã, ele alcançou a marca de 1.390 jogos disputados na carreira, igualando o ex-goleiro inglês Peter Shilton, reconhecido como recordista mundial.
Caso entre em campo na próxima terça-feira, contra o América de Cali, pela Copa Sul-Americana, Fábio se tornará oficialmente o atleta com mais partidas da história do futebol, alcançando 1.391 jogos.
“Essa marca aí é de muito antes de eu nascer. Deus me deu esse dom. Tenho que agradecer a todos que fizeram parte da minha vida, meu pai, mãe, irmãs, amigos, minha esposa... Tento ser um ser humano correto. O importante é ajudar meus companheiros. Gratidão, mas sem Deus nada seria possível. São jogos difíceis e estamos enfrentando equipes de muita qualidade. Sempre buscando os objetivos, que são os títulos”, declarou Fábio após a partida.
Os números de Fábio se distribuem da seguinte forma, segundo levantamento do Globo Esporte: 976 jogos pelo Cruzeiro, 234 pelo Fluminense, 150 pelo Vasco e 30 pelo União Bandeirante.
Peter Shilton, cujo recorde Fábio igualou, tem 1.390 partidas reconhecidas pelo Guinness World Records e pelo IFFHS, principal instituto de estatísticas do futebol. Algumas listas inglesas indicam mais jogos, mas incluem partidas amistosas.