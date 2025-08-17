RECORDE

Goleiro Fábio se torna recordista de jogos da história do futebol mundial

Com mais uma partida, ele vai se isolar no topo

Carol Neves

Publicado em 17 de agosto de 2025 às 13:15

Goleiro Fábio Crédito: Divulgação/Fluminense

O goleiro Fábio voltou a escrever seu nome na história do futebol neste sábado (16). Na vitória do Fluminense por 2 a 1 sobre o Fortaleza, no Maracanã, ele alcançou a marca de 1.390 jogos disputados na carreira, igualando o ex-goleiro inglês Peter Shilton, reconhecido como recordista mundial.

Caso entre em campo na próxima terça-feira, contra o América de Cali, pela Copa Sul-Americana, Fábio se tornará oficialmente o atleta com mais partidas da história do futebol, alcançando 1.391 jogos.

“Essa marca aí é de muito antes de eu nascer. Deus me deu esse dom. Tenho que agradecer a todos que fizeram parte da minha vida, meu pai, mãe, irmãs, amigos, minha esposa... Tento ser um ser humano correto. O importante é ajudar meus companheiros. Gratidão, mas sem Deus nada seria possível. São jogos difíceis e estamos enfrentando equipes de muita qualidade. Sempre buscando os objetivos, que são os títulos”, declarou Fábio após a partida.

Os números de Fábio se distribuem da seguinte forma, segundo levantamento do Globo Esporte: 976 jogos pelo Cruzeiro, 234 pelo Fluminense, 150 pelo Vasco e 30 pelo União Bandeirante.