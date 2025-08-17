Acesse sua conta
Goleiro Fábio se torna recordista de jogos da história do futebol mundial

Com mais uma partida, ele vai se isolar no topo

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 17 de agosto de 2025 às 13:15

Goleiro Fábio
Goleiro Fábio Crédito: Divulgação/Fluminense

O goleiro Fábio voltou a escrever seu nome na história do futebol neste sábado (16). Na vitória do Fluminense por 2 a 1 sobre o Fortaleza, no Maracanã, ele alcançou a marca de 1.390 jogos disputados na carreira, igualando o ex-goleiro inglês Peter Shilton, reconhecido como recordista mundial.

Caso entre em campo na próxima terça-feira, contra o América de Cali, pela Copa Sul-Americana, Fábio se tornará oficialmente o atleta com mais partidas da história do futebol, alcançando 1.391 jogos.

“Essa marca aí é de muito antes de eu nascer. Deus me deu esse dom. Tenho que agradecer a todos que fizeram parte da minha vida, meu pai, mãe, irmãs, amigos, minha esposa... Tento ser um ser humano correto. O importante é ajudar meus companheiros. Gratidão, mas sem Deus nada seria possível. São jogos difíceis e estamos enfrentando equipes de muita qualidade. Sempre buscando os objetivos, que são os títulos”, declarou Fábio após a partida.

Os números de Fábio se distribuem da seguinte forma, segundo levantamento do Globo Esporte: 976 jogos pelo Cruzeiro, 234 pelo Fluminense, 150 pelo Vasco e 30 pelo União Bandeirante.

Peter Shilton, cujo recorde Fábio igualou, tem 1.390 partidas reconhecidas pelo Guinness World Records e pelo IFFHS, principal instituto de estatísticas do futebol. Algumas listas inglesas indicam mais jogos, mas incluem partidas amistosas.

