Com tropeços dos rivais, Vitória tem chance de reduzir distância para sair do Z-4 contra o Ceará

Se vencer, o Leão da Barra pode voltar a 17ª colocação e ficar três pontos atrás da primeira equipe fora da zona

  Pedro Carreiro

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 17:21

Vitória
Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Na 18ª colocação, com 22 pontos, o Vitória vive situação delicada no Campeonato Brasileiro. A distância para o primeiro time fora da zona é de seis pontos e, após o fim da 25ª rodada, o Rubro-Negro tinha 80% de risco de rebaixamento. A 26ª rodada, no entanto, vem sendo positiva para o Leão da Barra: todos os rivais diretos tropeçaram e o time pode ganhar uma posição, além de se aproximar de sair da zona, caso faça sua parte contra o Ceará, às 19h, no Barradão.


Último treino do Vitória antes de encarar o Ceará por Vitctor Ferreira/EC Vitória

Os resultados da rodada até aqui ajudaram o Vitória. Atlético-MG e Juventude empataram sem gols, deixando o Galo em 14º lugar, com 29 pontos, e os gaúchos em 17º, com 23. Corinthians e Internacional ficaram no empate entre si: o Timão aparece em 13º, com 30 pontos, e o Colorado em 15º, com 29. O Santos também não passou de um empate em casa contra o Grêmio e soma 28 pontos, em 16º. Já o Vasco, derrotado por 3x0 pelo Palmeiras, segue em 12º, com 30 pontos.

Com esse cenário, se vencer o Vozão, o Vitória sobe para a 17ª colocação, ultrapassando o Juventude, e fica apenas três pontos atrás do Santos, primeiro time fora da zona de rebaixamento. A ressalva é que quase todos os concorrentes diretos, com exceção de Corinthians e Vasco, ainda terão um jogo a menos em relação ao Leão após esta rodada.

Além disso, mesmo com uma combinação perfeita de resultados, a saída do Z-4 ainda não seria possível na próxima rodada. Caso o Vitória vença o Ceará e, na sequência, supere o Vasco pela 27ª rodada, a equipe chegaria a 28 pontos e empataria em pontuação com o Santos. Porém, seguiria atrás na tabela pelo critério de número de vitórias: hoje, o Rubro-Negro tem quatro e, nesse cenário, alcançaria seis, enquanto o Peixe já soma sete.

