LEÃO COM FOME

Saiba como chega o Vitória para enfrentar o Ceará no Barradão

Confronto contra os cearenses ocorre a partir das 19h desta quinta-feira (2)

Alan Pinheiro

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 05:00

Último treino do Vitória antes de encarar o Ceará Crédito: Vitctor Ferreira/EC Vitória

Para o torcedor do Vitória, a fé em uma virada de chave do seu time nos últimos 13 jogos da temporada é indispensável, principalmente pela necessidade do Leão se superar para continuar na primeira divisão em 2026. Se todos os jogos são importantes para os rubro-negros, mais uma dessas “finais” está marcada para acontecer a partir das 19h desta quinta-feira (2), quando o time recebe o Ceará no Barradão, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O clima não é nada bom, já que o clube de Salvador pouco conseguiu comemorar triunfos desde que voltou da pausa de intertemporada. Foram apenas dois resultados positivos e cinco empates em 13 partidas disputadas até então, o que resulta em um aproveitamento de 28%, insuficiente para o Leão continuar na elite do futebol brasileiro.

Considerando o returno, o cenário piora. O rubro-negro é a equipe que somou menos pontos nos primeiros seis jogos do segundo turno da competição, com apenas quatro pontos. O rendimento é o mesmo do Internacional. No entanto, os gaúchos marcaram mais vezes e sofreram menos gols que o Leão.

Último treino do Vitória antes de encarar o Ceará 1 de 8

A má fase complicou ainda mais a situação do Vitória na tabela do Brasileirão. Em 25 jogos realizados, a equipe comandada por Jair Ventura somou apenas 22 pontos e se encontra na 18ª posição, enquanto o Ceará tem um jogo a menos e ocupa a 11ª colocação, com 31 pontos.

Apesar da posição, o atacante Renato Kayzer acredita que o mais importante é esquecer a posição e se concentrar em cada partida. "Nesse momento, o que menos precisamos é olhar a tabela. Temos que visar jogo a jogo. Cada jogo é final, temos que ter concentração total. Sei que é uma luta difícil, mas não impossível", afirmou.

Os momentos distintos no torneio exemplificam as campanhas de cada uma das equipes, mas levando em consideração o retrospecto do clássico nordestino, não há favoritismo. Em todas as competições, foram disputados 42 jogos entre as duas equipes, com o Vitória levando a melhor em 15 jogos, empatando 13 e perdendo 14 vezes para o Vozão.

Porém, se clássico se resolve dentro de campo, o Leão entra em campo com vantagem pela força do Barradão e de sua torcida. Como mandante, a equipe rubro-negra recebeu o Ceará em 22 oportunidades. Nesse recorte, os torcedores da casa comemoraram nove vitórias, enquanto lamentaram oito empates e cinco derrotas.

Com fome de vencer a primeira partida sob seu comando, o técnico Jair Ventura vai ter um retorno triplo de volantes, já que Dudu e Pepê estão de volta após suspensão e Rúben Ismael deixou o departamento médico. Além da trinca, o atacante Kike Saverio já pode estrear com a camisa do Vitória. Em contrapartida, o atacante Fabri continua em recuperação de lesão.

Na beira do campo, um reencontro vai deixar o clássico ainda mais especial. Pela primeira vez após ser demitido do Leão, Léo Condé vai reencontrar a torcida rubro-negra no Barradão. Treinando o Vitória em 73 jogos, o ex-técnico comandou o clube nas conquistas da Série B em 2023 e do Campeonato Baiano em 2024.

Foi contra o Ceará, inclusive, que o Leão venceu pela primeira vez sob o comando de Condé. Na ocasião, o time amargava uma sequência de sete partidas sem comemorar um triunfo. Pela Copa do Nordeste, Santiago Tréllez e Diego Torres foram os autores dos gols rubro-negros naquele 2x0 que mudou os rumos do time na temporada. Após superar o Vozão, a equipe emendou cinco vitórias seguidas.