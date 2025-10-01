Vitória x Ceará: onde assistir, escalações e arbitragem

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 1 de outubro de 2025 às 18:00
Vitória e Ceará se enfrentam nesta quinta-feira (2), às 19h (de Brasília), no Estádio Manoel Barradas, o Barradão, em Salvador (BA), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2025. O Rubro-negro busca reagir para diminuir a distância em relação aos concorrentes fora da zona de rebaixamento, enquanto o Vozão mira aproximação da parte de cima da tabela após vitória fora de casa. Confira onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.
A partida entre Vitória e Ceará terá transmissão ao vivo e exclusiva pelo Premiere (pay-per-view).
Na 18ª colocação, com 22 pontos, o Rubro-negro mesmo que vença não consegue deixar o Z4 nesta rodada, já que a diferença para o Santos, primeiro time fora da zona, é de cinco pontos. O técnico Jair Ventura segue sem Alexandre Fintelman (dores no quadril), Jamerson (cirurgia no tornozelo) e Fabri (lesão na coxa). Há expectativa pelo retorno de Rúben Ismael, recuperado de procedimento no joelho.
O Vozão ocupa a 11ª posição, com 31 pontos, e chega embalado após vitória sobre o São Paulo no Morumbis. O meio-campista Dieguinho cumpre suspensão automática, mas o atacante Aylon retorna e reforça o time de Léo Condé. Fernandinho, Lucas Lima e Lucca seguem fora.
Vitória: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Camutanga, Lucas Halter e Ramon; Baralhas, Ronald e Cantalapiedra; Osvaldo, Erick e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.
Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Zanocelo e Lourenço; Galeano, Paulo Baya (Pedro Henrique) e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.
*Esta matéria foi feita com uso de inteligência artificial