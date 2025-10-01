Acesse sua conta
Vitória x Ceará: onde assistir, escalações e arbitragem

Válida pela 26ª rodada do Brasileirão, a partida será disputada nesta quinta-feira (2), às 19h30, no Barradão

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 18:00

Vitória x Ceará
Vitória x Ceará Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Vitória e Ceará se enfrentam nesta quinta-feira (2), às 19h (de Brasília), no Estádio Manoel Barradas, o Barradão, em Salvador (BA), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2025. O Rubro-negro busca reagir para diminuir a distância em relação aos concorrentes fora da zona de rebaixamento, enquanto o Vozão mira aproximação da parte de cima da tabela após vitória fora de casa. Confira onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.

Onde assistir Vitória x Ceará ao vivo

A partida entre Vitória e Ceará terá transmissão ao vivo e exclusiva pelo Premiere (pay-per-view).

Vitória

Na 18ª colocação, com 22 pontos, o Rubro-negro mesmo que vença não consegue deixar o Z4 nesta rodada, já que a diferença para o Santos, primeiro time fora da zona, é de cinco pontos. O técnico Jair Ventura segue sem Alexandre Fintelman (dores no quadril), Jamerson (cirurgia no tornozelo) e Fabri (lesão na coxa). Há expectativa pelo retorno de Rúben Ismael, recuperado de procedimento no joelho. 

Ceará

O Vozão ocupa a 11ª posição, com 31 pontos, e chega embalado após vitória sobre o São Paulo no Morumbis. O meio-campista Dieguinho cumpre suspensão automática, mas o atacante Aylon retorna e reforça o time de Léo Condé. Fernandinho, Lucas Lima e Lucca seguem fora.

Prováveis escalações de Vitória x Ceará

Vitória: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Camutanga, Lucas Halter e Ramon; Baralhas, Ronald e Cantalapiedra; Osvaldo, Erick e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.  

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Zanocelo e Lourenço; Galeano, Paulo Baya (Pedro Henrique) e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé. 

Ficha do Jogo

  • Jogo: Vitória x Ceará
  • Campeonato: Brasileirão Série A 2025
  • Rodada: 26ª
  • Data: Quinta-feira, 2 de outubro de 2025
  • Horário: 19h (de Brasília)
  • Local: Estádio Manoel Barradas (Barradão), Salvador - BA
  • Onde assistir: Premiere

Arbitragem: 

  • Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)
  • Auxiliares: Fernanda Nadrea Gomes Antunes (MG) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)
  • VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

*Esta matéria foi feita com uso de inteligência artificial

