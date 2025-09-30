Vitória lança promoção de ingressos para duelo com o Ceará; veja valores

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 30 de setembro de 2025 às 15:55
O Vitória abriu o check-in e iniciou a venda de ingressos para o duelo diante do Ceará, nesta quinta-feira (2), às 19h, no Barradão, pela 26ª rodada do Brasileirão. Seguindo a estratégia adotada nas últimas partidas em casa, o clube anunciou uma promoção para sócios-torcedores, que já havia contribuído para levar grandes públicos ao estádio nos últimos confrontos.
Com a campanha #CupomSócioSMV, os sócios podem usar o cupom enviado por e-mail para trazer um parente ou amigo ao Barradão com desconto. Os ingressos promocionais estão disponíveis desde às 0h desta terça-feira (30), junto com o início da venda online.
Torcida do Vitória
Nos últimos jogos em casa, a promoção via cupom ajudou a lotar o Barradão: 27.356 torcedores contra o Juventude, 28.586 diante do Atlético-MG e 27.183 frente ao Fluminense. A expectativa é que o mesmo efeito se repita contra o Ceará.
O check-in permanece aberto de forma escalonada para os diferentes planos de sócio-torcedor, enquanto a venda presencial terá início na quarta-feira (1º), às 9h, nas lojas oficiais do clube localizadas em Salvador (shoppings Barra, Salvador, Paralela, Bahia, Capemi, Bela Vista e Salvador Norte) e em Lauro de Freitas (Parque Shopping).
O clube reforça que, caso os ingressos se esgotem, os sócios que não fizerem o check-in não terão acesso ao Barradão. A entrada no estádio será exclusivamente por reconhecimento facial, sem uso de carteirinha física.