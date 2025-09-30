Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vitória lança promoção de ingressos para duelo com o Ceará; veja valores

Arquibancada a R$ 20 e cadeira a R$ 40: sócios do Vitória podem usar cupom para levar um amigo ou parente ao Barradão

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 15:55

Torcida do Vitória lota o Barradão
Torcida do Vitória lota o Barradão Crédito: Pietro Carpi/EC Vitória

O Vitória abriu o check-in e iniciou a venda de ingressos para o duelo diante do Ceará, nesta quinta-feira (2), às 19h, no Barradão, pela 26ª rodada do Brasileirão. Seguindo a estratégia adotada nas últimas partidas em casa, o clube anunciou uma promoção para sócios-torcedores, que já havia contribuído para levar grandes públicos ao estádio nos últimos confrontos. 

Com a campanha #CupomSócioSMV, os sócios podem usar o cupom enviado por e-mail para trazer um parente ou amigo ao Barradão com desconto. Os ingressos promocionais estão disponíveis desde às 0h desta terça-feira (30), junto com o início da venda online.

Os valores promocionais são:

  • Arquibancada: R$ 20,00
  • Cadeira: R$ 40,00

Torcida do Vitória

Torcida do Vitória durante jogo no Barradão por Victor Ferreira/EC Vitória
Torcida do Vitória no Barradão por Victor Ferreira/EC Vitória
Torcida do Vitória no Barradão por Victor Ferreira/EC Vitória
Torcida do Vitória comemora no Barradão por Paula Fróes/CORREIO
Torcida do Vitória no primeiro Ba-Vi de 2024 por Vini Olivier/EC Vitória
Torcida do Vitória lota Farol da Barra para comemorar título da Série B por Ana Lucia Albuquerque
Torcida do Vitória lotou aeroporto na chegada do time a Salvador após acesso à Série A por Carlos Bahia/CORREIO
Torcida do Vitória faz festa no embarque do time no aeroporto de Salvador por Paula Fróes/CORREIO
Torcida do Vitória festeja durante chegada do time ao Barradão na Série B 2023 por VICTOR FERREIRA / ECV
Torcida do Vitória tem a melhor média de público da Série B 2023 por VICTOR FERREIRA / ECV
Torcida do Vitória recepciona o time na chegada ao Barradão durante a Série B do Brasileiro 2023 por VICTOR FERREIRA / ECV
Torcida do Vitória no Barradão por Pietro Carpi/EC Vitória
1 de 12
Torcida do Vitória durante jogo no Barradão por Victor Ferreira/EC Vitória

Nos últimos jogos em casa, a promoção via cupom ajudou a lotar o Barradão: 27.356 torcedores contra o Juventude, 28.586 diante do Atlético-MG e 27.183 frente ao Fluminense. A expectativa é que o mesmo efeito se repita contra o Ceará.

Leia mais

Imagem - Entenda como Bahia e Vitória podem ficar de fora da Copa do Nordeste em 2026

Entenda como Bahia e Vitória podem ficar de fora da Copa do Nordeste em 2026

Imagem - Ramos Mingo exalta comissão técnica do Bahia e revela sonho de defender a Argentina

Ramos Mingo exalta comissão técnica do Bahia e revela sonho de defender a Argentina

Imagem - Cheio de baixas, Bahia encerra preparação para duelo decisivo contra o Botafogo

Cheio de baixas, Bahia encerra preparação para duelo decisivo contra o Botafogo

O check-in permanece aberto de forma escalonada para os diferentes planos de sócio-torcedor, enquanto a venda presencial terá início na quarta-feira (1º), às 9h, nas lojas oficiais do clube localizadas em Salvador (shoppings Barra, Salvador, Paralela, Bahia, Capemi, Bela Vista e Salvador Norte) e em Lauro de Freitas (Parque Shopping).

O clube reforça que, caso os ingressos se esgotem, os sócios que não fizerem o check-in não terão acesso ao Barradão. A entrada no estádio será exclusivamente por reconhecimento facial, sem uso de carteirinha física.

Mais recentes

Imagem - Ex-jogador da Juventus denuncia ataques homofóbicos por usar saia

Ex-jogador da Juventus denuncia ataques homofóbicos por usar saia
Imagem - Clube do interior da Bahia oficializa transformação em SAF

Clube do interior da Bahia oficializa transformação em SAF
Imagem - Entenda como Bahia e Vitória podem ficar de fora da Copa do Nordeste em 2026

Entenda como Bahia e Vitória podem ficar de fora da Copa do Nordeste em 2026

MAIS LIDAS

Imagem - Alunos são flagrados fazendo sexo em faculdade de Salvador
01

Alunos são flagrados fazendo sexo em faculdade de Salvador

Imagem - Carta da Roda da Fortuna no tarot aponta movimento e reviravoltas nesta terça (30)
02

Carta da Roda da Fortuna no tarot aponta movimento e reviravoltas nesta terça (30)

Imagem - Profissões do Futuro: quais carreiras estarão em alta até 2030
03

Profissões do Futuro: quais carreiras estarão em alta até 2030

Imagem - Peixes: outubro trará emoções profundas, desconforto e cura para os piscianos
04

Peixes: outubro trará emoções profundas, desconforto e cura para os piscianos