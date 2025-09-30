Acesse sua conta
Ramos Mingo exalta comissão técnica do Bahia e revela sonho de defender a Argentina

Zagueiro é o jogador do Esquadrão com mais minutos em campo na temporada

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 16:35

Mingo em entrevista coletiva
Mingo em entrevista coletiva Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

A adaptação costuma ser um dos maiores desafios para jogadores que chegam a um novo clube, ainda mais quando a mudança envolve outro país. Mas esse não foi o caso de Ramos Mingo. Contratado pelo Bahia em janeiro, junto ao Defensa y Justicia, o zagueiro argentino rapidamente conquistou a titularidade e se firmou como peça fundamental da defesa da equipe de Rogério Ceni

Além da solidez em campo, Mingo impressiona pelo preparo físico e pela regularidade. O camisa 21 é o atleta do time com mais minutos em 2025: 4.094 jogados em 47 das 66 partidas do clube, sem ter sofrido nenhuma lesão. Mesmo assim, o defensor divide os méritos com o elenco e a comissão técnica.

“Vivo sempre o dia a dia, isso é muito importante: concentrar-se em cada jogo. Sempre que posso, gosto de reconhecer o trabalho da gente aqui, tanto do corpo técnico quanto dos meus companheiros e também do pessoal que ajuda na recuperação”, destacou o argentino em entrevista coletiva na Cidade Tricolor, nesta terça-feira (30).

Apesar do pouco tempo em Salvador, Mingo já demonstra espírito de liderança. O zagueiro vem ajudando na adaptação de Mateo Sanabria, compatriota que chegou ao Bahia no fim de agosto. “Mateo é uma grande pessoa, muito jovem, e vai se dar muito bem aqui porque é muito trabalhador. Já começou bem no Bahia”, avaliou.

Com atuações seguras, regularidade e perfil de bom companheiro de grupo, Mingo sonha em alcançar voos ainda mais altos: vestir a camisa da seleção argentina. “Todos querem estar na seleção, é o sonho de toda criança. Mas estou tranquilo, focado aqui. Se Deus quiser que um dia chegue, chegará. Se não, continuarei trabalhando”, projetou.

Último treino do Bahia antes de encarar o Botafogo

Na manhã desta terça-feira (30), o elenco do Bahia encerrou a preparação no CT Evaristo de Macedo para o duelo contra o Botafogo, nesta quarta (1º), às 19h, no Nilton Santos, pela 26ª rodada do Brasileirão. O confronto é direto na tabela: com 40 pontos, o Esquadrão ocupa a 6ª posição, logo atrás do Fogão, 5º colocado pelo saldo de gols.

