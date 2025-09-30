Cheio de baixas, Bahia encerra preparação para duelo decisivo contra o Botafogo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 30 de setembro de 2025 às 15:25
Na manhã desta terça-feira (30), no CT Evaristo de Macedo, o Bahia realizou o último treino antes de enfrentar o Botafogo, nesta quarta (1º), no estádio Nilton Santos, pela 26ª rodada do Brasileirão. O Esquadrão chega ao confronto com nada menos que oito desfalques, entre suspensos, lesionados e atletas em fase de transição.
As atividades começaram com a análise em vídeo de pontos positivos e erros da equipe no triunfo sobre o Palmeiras. Em seguida, os jogadores foram a campo e, sob o comando do preparador físico José Mário Campeiz, realizaram uma ativação com bola.
Último treino do Bahia antes de encarar o Botafogo
Depois, Rogério Ceni organizou um trabalho técnico em que três times se revezavam em disputas e posse de bola. Na sequência, o treino ganhou caráter tático, em campo aberto. Para fechar, os atacantes treinaram finalizações, enquanto os defensores realizaram exercícios específicos da posição.
Entre os jogadores em recuperação, o zagueiro Kanu participou integralmente da atividade, mas não será relacionado. Já David Duarte treinou apenas parcialmente e também segue fora, assim como Erick e Ruan Pablo, ainda em transição, e Caio Alexandre, que permaneceu na academia. Erick Pulga e João Paulo realizaram tratamento médico e estão vetados. Além deles, Azevedo cumpre suspensão após receber o terceiro cartão amarelo contra o Palmeiras.
O duelo é considerado decisivo para a tabela. Com 40 pontos, Bahia e Botafogo brigam diretamente por uma vaga no G-4. O Fogão ocupa a 5ª posição pelo saldo de gols, enquanto o Tricolor está logo atrás, mas com um jogo a menos. Para não depender dessa partida adiada e seguir na cola do Mirassol, 4º colocado com 42 pontos, o time de Rogério Ceni busca superar as ausências e conquistar três pontos preciosos no Rio de Janeiro.