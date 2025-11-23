ASTROLOGIA

Anjo da Guarda deste domingo (23 de novembro) anuncia para 3 signos: seu maior sonho está muito perto de se realizar

O que parecia distante começa a se aproximar com a força da fé e do merecimento.

Fernanda Varela

Publicado em 23 de novembro de 2025 às 00:30

Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia Crédito: Reprodução

O domingo (23 de novembro) chega com uma energia de promessa e recompensa. Os anjos da guarda anunciam que o universo se movimenta a favor dos seus desejos mais profundos. Aquilo que você pediu em silêncio, talvez até desacreditando, está mais perto de acontecer do que imagina. As portas se abrem, os caminhos se alinham e a vida começa a te entregar o que sempre foi seu por direito. É um dia de esperança, fé e gratidão antecipada. Prepare o coração: o que vem agora é bonito, merecido e cheio de luz.

Áries

Você plantou, esperou e achou que nada ia florescer, mas o tempo da colheita chegou. Um sonho importante, pessoal ou profissional, começa a se tornar realidade. O anjo te pede apenas uma coisa: mantenha a fé e continue acreditando, mesmo sem ver todos os detalhes ainda.

As cores de cada signo | Áries: Vermelho paixão 1 de 5

Câncer

O universo ouviu seus pedidos e agora trabalha nos bastidores para te entregar o que tanto deseja. Pode ser um reencontro, um amor, uma conquista ou uma mudança de vida. Tudo o que você fez com o coração está voltando multiplicado. O anjo te lembra que o tempo de espera nunca é perda, é preparo.

As cores de cada signo | Câncer: prata 1 de 5

Sagitário

O sonho que parecia impossível começa a se desenhar diante dos seus olhos. As oportunidades chegam rápido e a vida ganha um novo ritmo. É hora de receber o que o universo guardou especialmente para você. A fé que te sustentou até aqui será o combustível dessa nova fase.

As cores de cada signo | Sagitário: roxo ametista 1 de 5