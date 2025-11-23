Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Anjo da Guarda deste domingo (23 de novembro) anuncia para 3 signos: seu maior sonho está muito perto de se realizar

O que parecia distante começa a se aproximar com a força da fé e do merecimento.

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 23 de novembro de 2025 às 00:30

Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia
Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia Crédito: Reprodução

O domingo (23 de novembro) chega com uma energia de promessa e recompensa. Os anjos da guarda anunciam que o universo se movimenta a favor dos seus desejos mais profundos. Aquilo que você pediu em silêncio, talvez até desacreditando, está mais perto de acontecer do que imagina. As portas se abrem, os caminhos se alinham e a vida começa a te entregar o que sempre foi seu por direito. É um dia de esperança, fé e gratidão antecipada. Prepare o coração: o que vem agora é bonito, merecido e cheio de luz.

Leia mais

Imagem - Carta do Baralho Cigano deste domingo (23 de novembro) é Os Peixes: prosperidade, fluidez e recompensas que chegam com o merecimento

Carta do Baralho Cigano deste domingo (23 de novembro) é Os Peixes: prosperidade, fluidez e recompensas que chegam com o merecimento

Áries

Você plantou, esperou e achou que nada ia florescer, mas o tempo da colheita chegou. Um sonho importante, pessoal ou profissional, começa a se tornar realidade. O anjo te pede apenas uma coisa: mantenha a fé e continue acreditando, mesmo sem ver todos os detalhes ainda.

As cores de cada signo | Áries: Vermelho paixão

Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
1 de 5
Áries: vermelho paixão por Reprodução

Câncer

O universo ouviu seus pedidos e agora trabalha nos bastidores para te entregar o que tanto deseja. Pode ser um reencontro, um amor, uma conquista ou uma mudança de vida. Tudo o que você fez com o coração está voltando multiplicado. O anjo te lembra que o tempo de espera nunca é perda, é preparo.

As cores de cada signo | Câncer: prata

Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
1 de 5
Câncer: prata por Reprodução

Sagitário

O sonho que parecia impossível começa a se desenhar diante dos seus olhos. As oportunidades chegam rápido e a vida ganha um novo ritmo. É hora de receber o que o universo guardou especialmente para você. A fé que te sustentou até aqui será o combustível dessa nova fase.

As cores de cada signo | Sagitário: roxo ametista

Sagitário: roxo ametista por Reprodução
Sagitário: roxo ametista por Reprodução
Sagitário: roxo ametista por Reprodução
Sagitário: roxo ametista por Reprodução
Sagitário: roxo ametista por Reprodução
1 de 5
Sagitário: roxo ametista por Reprodução

Mensagem do dia: “O que é seu está a caminho. Quando o coração está pronto, o universo não atrasa, apenas entrega no momento perfeito.”

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Carta do Baralho Cigano deste domingo (23 de novembro) é Os Peixes: prosperidade, fluidez e recompensas que chegam com o merecimento

Carta do Baralho Cigano deste domingo (23 de novembro) é Os Peixes: prosperidade, fluidez e recompensas que chegam com o merecimento
Imagem - 2 signos que podem até sofrer no começo da vida, mas se tornam imparáveis conforme envelhecem

2 signos que podem até sofrer no começo da vida, mas se tornam imparáveis conforme envelhecem

MAIS LIDAS

Imagem - Motorista por aplicativo morre após ser espancado em Salvador
01

Motorista por aplicativo morre após ser espancado em Salvador

Imagem - Justiça Federal mantém penhora do Barradão após pedido do Vitória
02

Justiça Federal mantém penhora do Barradão após pedido do Vitória

Imagem - Empresário sequestrado é resgatado com as mãos amarradas em Itapuã
03

Empresário sequestrado é resgatado com as mãos amarradas em Itapuã

Imagem - Carta do Baralho Cigano deste sábado (22 de novembro) é A Cegonha: viagens e oportunidades de começar algo do zero à vista
04

Carta do Baralho Cigano deste sábado (22 de novembro) é A Cegonha: viagens e oportunidades de começar algo do zero à vista