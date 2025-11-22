Acesse sua conta
Motorista por aplicativo morre após ser espancado em Salvador

Homem foi retirado de casa e agredido na rua, segundo a polícia

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 15:55

Polícia recuperou parte de material furtado
Caso será investigado pela polícia Crédito: Divulgação

Um motorista por aplicativo morreu após ser brutalmente agredido na região do Bosque das Bromélias, em Salvador, na noite de sexta-feira (21). O homem, identificado como Lucas Gabriel Bastos dos Santos, 29 anos, foi retirado de casa e espancado na rua, segundo a Polícia Civil. 

A vítima foi amarrada e espancada em via pública por um grupo de pessoas. Segundo o registro da ocorrência, os agressores abordaram um veículo de entrega de bebidas e obrigaram o condutor a levar Lucas Gabriel até uma unidade de saúde. Ele chegou a ser atendido, mas não resistiu. 

Até o momento, não há informações sobre a motivação do crime, de acordo com a polícia. O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção À Pessoa (DHPP). 

