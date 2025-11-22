VEJA O RANKING

Quatro cidades baianas registram os maiores volumes de chuva do Brasil em 24 horas

Mais de 340 municípios baianos estão em alerta para temporais

Maysa Polcri

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 14:32

Salvador está entre as cidades com maiores volumes de chuva Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Os temporais que atingem diferentes regiões da Bahia fizeram com que quatro cidades do estado registrassem os maiores volumes de chuva em 24 horas. É o que indica o ranking do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que apresenta o balanço das precipitações de sexta-feira (21).

Entre todas as cidades brasileiras, Morro do Chapéu, na região da Chapada Diamantina, registrou o maior volume de chuvas: 122,8 mm. Em seguida, aparecem Lençóis (102 mm), Salvador (97,8 mm) e Amargosa (88 mm).

Chuva gerou diversos pontos de alagamento em Salvador

Os temporais fizeram com que o Governo do Estado emitisse, na noite de sexta (21), um alerta de fortes chuvas para toda a população pelo WhatsApp, com recomendações específicas para onde há risco potencial de alagamentos.

O avanço de uma frente fria colocou 344 dos 417 municípios em estado de atenção. Somente nas primeiras horas da sexta, mais de 90 mil raios foram registrados, segundo o Climatempo. Estradas também foram impactadas, com registros de abertura de crateras em alguns trechos.

Eventos foram adiados na Região Metropolitana de Salvador por conta de pontos de alagamentos. Em Feira de Santana, um túnel movimentado precisou ser interditado após sofrer danos estruturais e um carro foi arrastado até um córrego.