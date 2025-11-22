Acesse sua conta
Quatro cidades baianas registram os maiores volumes de chuva do Brasil em 24 horas

Mais de 340 municípios baianos estão em alerta para temporais

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 14:32

Dia de chuva em Salvador
Salvador está entre as cidades com maiores volumes de chuva Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Os temporais que atingem diferentes regiões da Bahia fizeram com que quatro cidades do estado registrassem os maiores volumes de chuva em 24 horas. É o que indica o ranking do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que apresenta o balanço das precipitações de sexta-feira (21). 

Entre todas as cidades brasileiras, Morro do Chapéu, na região da Chapada Diamantina, registrou o maior volume de chuvas: 122,8 mm. Em seguida, aparecem Lençóis (102 mm), Salvador (97,8 mm) e Amargosa (88 mm).

Chuva gerou diversos pontos de alagamento em Salvador

Ruas no Rio Vermelho ficaram debaixo d´água por Raquel Saraiva
No Vale do Canela, o nível do Rio Seixos subiu; motoristas tiveram de descer Viaduto da Gabriela pela contramão por auto-upload
Motoristas tiveram de enfrentar alagamentos de principais avenidas da cidade por Reprodução
Alagamentos atingiram diversas partes da capital por Reprodução
Alagamentos atingiram diversas partes da capital por Reprodução
Alagamentos atingiram diversas partes da capital por Reprodução
Rio Vermelho registrou alagamento em avenidas  por Raquel Saraiva
Diversas vias ficaram inundadas após alto volume de chuvas por Reprodução
1 de 8
Ruas no Rio Vermelho ficaram debaixo d´água por Raquel Saraiva

Os temporais fizeram com que o Governo do Estado emitisse, na noite de sexta (21), um alerta de fortes chuvas para toda a população pelo WhatsApp, com recomendações específicas para onde há risco potencial de alagamentos.

O avanço de uma frente fria colocou 344 dos 417 municípios em estado de atenção. Somente nas primeiras horas da sexta, mais de 90 mil raios foram registrados, segundo o Climatempo. Estradas também foram impactadas, com registros de abertura de crateras em alguns trechos. 

Eventos foram adiados na Região Metropolitana de Salvador por conta de pontos de alagamentos. Em Feira de Santana, um túnel movimentado precisou ser interditado após sofrer danos estruturais e um carro foi arrastado até um córrego. 

Com a previsão de continuidade das chuvas, equipes municipais e estaduais permanecem em alerta para novos alagamentos, deslizamentos e quedas de energia. As autoridades recomendam que a população evite áreas de risco, redobre a atenção ao dirigir e acione o 193 em situações de emergência.

