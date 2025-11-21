Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Neoenergia Coelba reforça alerta sobre riscos elétricos devido às chuvas em Salvador

Distribuidora triplica efetivo

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 08:17

Neoenergia Coelba reforça alerta sobre os riscos elétricos devido às chuvas em Salvador
Neoenergia Coelba reforça alerta sobre os riscos elétricos devido às chuvas em Salvador Crédito: Divulgação

A Neoenergia Coelba emitiu um alerta à população de Salvador na quinta-feira (20) por causa dos riscos elétricos provocados pelas fortes chuvas que atingem a cidade. A empresa também ampliou em três vezes sua estrutura operacional para atender às ocorrências relacionadas ao temporal.

A distribuidora informou que colocou em operação o plano de contingência para eventos climáticos severos, com reforço de eletricistas, engenheiros e controladores no Centro de Operações Integradas (COI), que funciona 24 horas. As equipes monitoram as áreas mais afetadas e realizam manobras remotas para restabelecer o fornecimento de energia com segurança e reduzir o tempo das interrupções.

“Em períodos de chuva intensa, redobramos a atenção com a segurança da população e de nossas equipes. Toda estrutura é ampliada para garantir uma resposta rápida, mas a orientação principal é que as pessoas evitem qualquer contato com a rede elétrica em locais alagados”, diz Rosy Menezes, gerente de Saúde e Segurança da Neoenergia Coelba.

A companhia reforça que a água é condutora de eletricidade e pode causar choques mesmo sem contato direto com fios aparentes. Por isso, recomenda manter distância de postes e cabos, além de evitar áreas inundadas.

Orientações de segurança

Evite áreas alagadas: não atravesse ruas ou calçadas com água acumulada.

Afaste-se da rede elétrica: fios caídos, postes inclinados ou equipamentos encobertos pela água representam alto risco.

Desligue a energia em caso de alagamento: acione a chave geral se a água entrar no imóvel. Só religue após a drenagem completa.

Não manuseie aparelhos molhados: evite tocar em equipamentos elétricos conectados à tomada em ambientes úmidos.

Comunique situações de risco: qualquer anormalidade deve ser informada imediatamente à Neoenergia Coelba.

Canais de atendimento

Site: clique aqui

WhatsApp: (71) 3370-6350

Aplicativo: Neoenergia Coelba (Android e iOS)

Central gratuita: 116

Leia mais

Imagem - Mais de 340 cidades baianas estão em alerta de perigo para chuvas intensas nesta sexta (21)

Mais de 340 cidades baianas estão em alerta de perigo para chuvas intensas nesta sexta (21)

Mais recentes

Imagem - Vendedor ambulante é espancado por seguranças na fila do ferry-boat em Salvador

Vendedor ambulante é espancado por seguranças na fila do ferry-boat em Salvador
Imagem - Acidente entre moto e máquina de obra acaba com idoso morto e mulher ferida em estrada da Bahia

Acidente entre moto e máquina de obra acaba com idoso morto e mulher ferida em estrada da Bahia
Imagem - Mais de 340 cidades baianas estão em alerta de perigo para chuvas intensas nesta sexta (21)

Mais de 340 cidades baianas estão em alerta de perigo para chuvas intensas nesta sexta (21)

MAIS LIDAS

Imagem - Saiba quando ônibus e caminhões serão liberados na ponte sobre o Rio Jequitinhonha
01

Saiba quando ônibus e caminhões serão liberados na ponte sobre o Rio Jequitinhonha

Imagem - Após fim do casamento, Mara Maravilha vende cobertura de luxo avaliada em R$ 3 milhões
02

Após fim do casamento, Mara Maravilha vende cobertura de luxo avaliada em R$ 3 milhões

Imagem - Gravação de vídeo pornô em jet ski no mar de Maragogi viraliza na internet e vira alvo de investigação
03

Gravação de vídeo pornô em jet ski no mar de Maragogi viraliza na internet e vira alvo de investigação

Imagem - Anjo da Guarda desta sexta-feira (21 de novembro) anuncia reencontros emocionantes para 3 signos: alguém especial volta para te fazer bem
04

Anjo da Guarda desta sexta-feira (21 de novembro) anuncia reencontros emocionantes para 3 signos: alguém especial volta para te fazer bem