AVISO

Neoenergia Coelba reforça alerta sobre riscos elétricos devido às chuvas em Salvador

Distribuidora triplica efetivo

Esther Morais

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 08:17

Neoenergia Coelba reforça alerta sobre os riscos elétricos devido às chuvas em Salvador Crédito: Divulgação

A Neoenergia Coelba emitiu um alerta à população de Salvador na quinta-feira (20) por causa dos riscos elétricos provocados pelas fortes chuvas que atingem a cidade. A empresa também ampliou em três vezes sua estrutura operacional para atender às ocorrências relacionadas ao temporal.

A distribuidora informou que colocou em operação o plano de contingência para eventos climáticos severos, com reforço de eletricistas, engenheiros e controladores no Centro de Operações Integradas (COI), que funciona 24 horas. As equipes monitoram as áreas mais afetadas e realizam manobras remotas para restabelecer o fornecimento de energia com segurança e reduzir o tempo das interrupções.

“Em períodos de chuva intensa, redobramos a atenção com a segurança da população e de nossas equipes. Toda estrutura é ampliada para garantir uma resposta rápida, mas a orientação principal é que as pessoas evitem qualquer contato com a rede elétrica em locais alagados”, diz Rosy Menezes, gerente de Saúde e Segurança da Neoenergia Coelba.

A companhia reforça que a água é condutora de eletricidade e pode causar choques mesmo sem contato direto com fios aparentes. Por isso, recomenda manter distância de postes e cabos, além de evitar áreas inundadas.

Orientações de segurança

Evite áreas alagadas: não atravesse ruas ou calçadas com água acumulada.

Afaste-se da rede elétrica: fios caídos, postes inclinados ou equipamentos encobertos pela água representam alto risco.

Desligue a energia em caso de alagamento: acione a chave geral se a água entrar no imóvel. Só religue após a drenagem completa.

Não manuseie aparelhos molhados: evite tocar em equipamentos elétricos conectados à tomada em ambientes úmidos.

Comunique situações de risco: qualquer anormalidade deve ser informada imediatamente à Neoenergia Coelba.

Canais de atendimento

WhatsApp: (71) 3370-6350

Aplicativo: Neoenergia Coelba (Android e iOS)

Central gratuita: 116