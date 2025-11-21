Acesse sua conta
Menino de 10 anos morre após ser atropelado por caminhão-pipa na Bahia; motorista fugiu

Ezequiel da Silva Dias brincava de bicicleta quando foi atingido pelo veículo

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 08:59

Motorista fugiu sem prestar socorro
Motorista fugiu sem prestar socorro Crédito: Reprodução/Redes sociais

Um menino de 10 anos morreu após ser atropelado por um caminhão-pipa na tarde de quinta-feira (20). O acidente aconteceu na rua Rui Barbosa, no centro do município de Cansanção, no nordeste da Bahia.

Segundo a TV Bahia, Ezequiel da Silva Dias brincava de bicicleta na via, uma das principais do município, quando foi atingido pelo veículo. O motorista fugiu após o acidente. Ainda não se sabe as circunstâncias do ocorrido.

O corpo do menino foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Senhor do Bonfim. A Polícia Militar fez buscas pelo suspeito, mas ele não foi encontrado. A Polícia Civil informou em nota que investiga o caso.

Ezequiel era filho da servidora Rejany Monteiro da Silva e de Carlos Salvador Dias. Rejany trabalha em uma escola municipal da região.

Em nota, a Prefeitura de Cansação lamentou o falecimento do menino. “A perda de uma criança é sempre uma dor que atravessa toda a comunidade. Uma vida interrompida tão cedo, de forma inesperada, deixa um vazio imenso e uma tristeza que alcança cada um de nós”, escreveu.

“Neste momento de profunda dor, nos unimos à família, ao pai, aos amigos e colegas de trabalho da servidora Rejany e do pai Carlos, oferecendo nossa solidariedade, respeito e acolhimento. Que Deus conforte e fortaleça seus corações”, completou.

