Menino de 10 anos morre após ser atropelado por caminhão-pipa na Bahia; motorista fugiu

Yan Inácio
Publicado em 21 de novembro de 2025 às 08:59
Um menino de 10 anos morreu após ser atropelado por um caminhão-pipa na tarde de quinta-feira (20). O acidente aconteceu na rua Rui Barbosa, no centro do município de Cansanção, no nordeste da Bahia.
Segundo a TV Bahia, Ezequiel da Silva Dias brincava de bicicleta na via, uma das principais do município, quando foi atingido pelo veículo. O motorista fugiu após o acidente. Ainda não se sabe as circunstâncias do ocorrido.
O corpo do menino foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Senhor do Bonfim. A Polícia Militar fez buscas pelo suspeito, mas ele não foi encontrado. A Polícia Civil informou em nota que investiga o caso.
Ezequiel era filho da servidora Rejany Monteiro da Silva e de Carlos Salvador Dias. Rejany trabalha em uma escola municipal da região.
Em nota, a Prefeitura de Cansação lamentou o falecimento do menino. “A perda de uma criança é sempre uma dor que atravessa toda a comunidade. Uma vida interrompida tão cedo, de forma inesperada, deixa um vazio imenso e uma tristeza que alcança cada um de nós”, escreveu.
“Neste momento de profunda dor, nos unimos à família, ao pai, aos amigos e colegas de trabalho da servidora Rejany e do pai Carlos, oferecendo nossa solidariedade, respeito e acolhimento. Que Deus conforte e fortaleça seus corações”, completou.