Acidente entre moto e máquina de obra acaba com idoso morto e mulher ferida em estrada da Bahia

Caso foi registrado na BA-099, entre a cidade de Ichu e o povoado de Casa Nova

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 07:40

José Wilson de Jesus, 63 anos, morreu no local Crédito: Reprodução

Um idoso identificado como José Wilson de Jesus, 63 anos, morreu e uma mulher não identificada ficou ferida após um acidente na BA-099, entre a cidade de Ichu e o povoado de Casa Nova. A colisão, registrada na quarta-feira (20), envolveu uma motocicleta e uma máquina utilizada em serviços de pavimentação asfáltica.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), quando as equipes chegaram ao ponto da ocorrência, a máquina já se encontrava sobre a moto e sobre o corpo do idoso. A principal linha de investigação indica que o operador teria engatado a marcha à ré e atingido a motocicleta onde as vítimas estavam.

Arraste para o lado e veja as BRs com mais acidentes e mortes na Bahia

BR-101: 111 mortes e 745 acidentes por Lenio Cidreira/Liberdade News
BR-116: 98 mortes e 821 acidentes  por Reprodução/PRF
BR-324: 54 mortes e 805 acidentes  por Reprodução
BR-242: 61 mortes e 204 acidentes  por Divulgação / PRF
BR-110: 19 mortes e 170 acidentes por Reprodução/Redes sociais
1 de 5
BR-101: 111 mortes e 745 acidentes por Lenio Cidreira/Liberdade News

O funcionário fugiu do local logo após o acidente e, até a publicação desta matéria, não havia sido encontrado. José Wilson morreu no local e a mulher que o acompanhava, de 54 anos, foi socorrida inicialmente para o Hospital Municipal de Ichu e, posteriormente, transferida ao Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), em Feira de Santana.

Exames constataram uma fratura em um dos dedos e lesões na planta do pé, e ela deverá passar por cirurgia. A Delegacia Territorial de Ichu informou que já expediu as guias de perícia e necropsia, além de continuar realizando apurações para determinar com precisão as circunstâncias do acidente.

Bahia Acidente Morto Estrada Ba-099

