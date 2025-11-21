TRAGÉDIA

Acidente entre moto e máquina de obra acaba com idoso morto e mulher ferida em estrada da Bahia

Caso foi registrado na BA-099, entre a cidade de Ichu e o povoado de Casa Nova

José Wilson de Jesus, 63 anos, morreu no local Crédito: Reprodução

Um idoso identificado como José Wilson de Jesus, 63 anos, morreu e uma mulher não identificada ficou ferida após um acidente na BA-099, entre a cidade de Ichu e o povoado de Casa Nova. A colisão, registrada na quarta-feira (20), envolveu uma motocicleta e uma máquina utilizada em serviços de pavimentação asfáltica.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), quando as equipes chegaram ao ponto da ocorrência, a máquina já se encontrava sobre a moto e sobre o corpo do idoso. A principal linha de investigação indica que o operador teria engatado a marcha à ré e atingido a motocicleta onde as vítimas estavam.

O funcionário fugiu do local logo após o acidente e, até a publicação desta matéria, não havia sido encontrado. José Wilson morreu no local e a mulher que o acompanhava, de 54 anos, foi socorrida inicialmente para o Hospital Municipal de Ichu e, posteriormente, transferida ao Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), em Feira de Santana.