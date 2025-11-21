CONFUSÃO

Vendedor ambulante é espancado por seguranças na fila do ferry-boat em Salvador

Segundo a ITS, a confusão teria começado após o homem arremessar uma garrafa de uísque nos vigilantes

Yan Inácio

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 08:02

Homem é agredido por seguranças com cassetetes Crédito: Reprodução/Redes sociais

Um vendedor ambulante foi agredido por seguranças da Internacional Travessias Salvador (ITS) após uma confusão na fila do ferry-boat, no terminal de São Joaquim, na noite da quarta-feira (19), véspera do feriado do Dia da Consciência Negra.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o homem correndo enquanto é perseguido por três agentes com rosto mascarado. Eles agridem o vendedor ambulante com cassetetes enquanto pessoas que estão no local pedem por calma.

Segundo a Polícia Militar, agentes foram acionados até o local e encontraram o homem ferido no chão. O Serviço de Atendimento Móvel de Saúde (SAMU) foi chamado para prestar atendimento. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Em nota, a ITS disse que o homem teria entrado irregularmente nas baias de embarque para “vender uísque de procedência irregular” e teria proferido ameaças aos seguranças ao ser abordado, arremessando uma garrafa contra os profissionais e “colocando em risco as pessoas que circulavam no momento”.