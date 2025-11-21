Vendedor ambulante é espancado por seguranças na fila do ferry-boat em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 21 de novembro de 2025 às 08:02
Um vendedor ambulante foi agredido por seguranças da Internacional Travessias Salvador (ITS) após uma confusão na fila do ferry-boat, no terminal de São Joaquim, na noite da quarta-feira (19), véspera do feriado do Dia da Consciência Negra.
Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o homem correndo enquanto é perseguido por três agentes com rosto mascarado. Eles agridem o vendedor ambulante com cassetetes enquanto pessoas que estão no local pedem por calma.
Segundo a Polícia Militar, agentes foram acionados até o local e encontraram o homem ferido no chão. O Serviço de Atendimento Móvel de Saúde (SAMU) foi chamado para prestar atendimento. Não há informações sobre o estado de saúde dele.
Em nota, a ITS disse que o homem teria entrado irregularmente nas baias de embarque para “vender uísque de procedência irregular” e teria proferido ameaças aos seguranças ao ser abordado, arremessando uma garrafa contra os profissionais e “colocando em risco as pessoas que circulavam no momento”.
“A ITS reforça que está apurando a ocorrência e tomou medidas internas para evitar que situações similares se repitam”, declarou a concessionária.