Após água invadir ferry, sistema opera com restrição nesta terça

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 21 de outubro de 2025 às 09:28
A Marinha do Brasil, por meio da Capitania dos Portos da Bahia (CPBA), recomendou a suspensão parcial da operação do ferry boat Salvador-Itaparica devido às condições adversas de navegação causadas pelas chuvas intensas em diversos pontos do estado. Ontem, água do mar chegou a invadir um ferry e assustou passageiros.
Somente embarcações de grande porte, como os ferries Dorival Caymmi e Zumbi dos Palmares, estão autorizadas a realizar a travessia transportando apenas passageiros. Em casos de emergência, a orientação da Marinha é acionar o número 185.
A bandeira vermelha de navegação continua em vigor em toda a faixa litorânea da Bahia. Por conta disso, a travessia entre Salvador e Mar Grande e o trajeto para Morro de São Paulo permanecem suspensos.
Apesar dos transtornos, a movimentação no Terminal de São Joaquim na manhã desta terça-feira, 21, estava tranquila, conforme imagens recebidas pela reportagem. Um vídeo mostra, no entanto, que a água invadiu o ferry-boat Maria Bethânia, assustando passageiros.
Horários de travessia Salvador ↔ Bom Despacho
Água entrou em ferry
Na tarde desta segunda-feira (20), a água do mar invadiu o convés de veículos do ferry-boat Maria Bethânia, quase arrastando motocicletas que estavam a bordo. O episódio aconteceu durante a travessia de Salvador para Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, quando uma onda intensa, potencializada pelos ventos, atingiu a embarcação. Apesar do susto, a tripulação conseguiu controlar a situação, tranquilizando os passageiros, sem registro de feridos, e o ferry completou a viagem no horário previsto.
Em razão do temporal e do mar agitado na Baía de Todos-os-Santos, a Marinha do Brasil determinou a redução da operação das embarcações, retirando de circulação o Maria Bethânia e o Ivete Sangalo. Permanecem em operação apenas os ferries de maior porte Zumbi dos Palmares e Dorival Caymmi, transportando exclusivamente pedestres. A bandeira vermelha de navegação segue vigente, com alerta de mau tempo, ressaca e ventos fortes para toda a faixa litorânea da Bahia, segundo o Centro de Hidrografia.