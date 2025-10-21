SUSTO

Após água invadir ferry, sistema opera com restrição nesta terça

Devido às fortes chuvas e condições de navegação, apenas ferries de grande porte estão autorizados; bandeira vermelha segue vigente

A Marinha do Brasil, por meio da Capitania dos Portos da Bahia (CPBA), recomendou a suspensão parcial da operação do ferry boat Salvador-Itaparica devido às condições adversas de navegação causadas pelas chuvas intensas em diversos pontos do estado. Ontem, água do mar chegou a invadir um ferry e assustou passageiros.

Somente embarcações de grande porte, como os ferries Dorival Caymmi e Zumbi dos Palmares, estão autorizadas a realizar a travessia transportando apenas passageiros. Em casos de emergência, a orientação da Marinha é acionar o número 185.

A bandeira vermelha de navegação continua em vigor em toda a faixa litorânea da Bahia. Por conta disso, a travessia entre Salvador e Mar Grande e o trajeto para Morro de São Paulo permanecem suspensos.

Apesar dos transtornos, a movimentação no Terminal de São Joaquim na manhã desta terça-feira, 21, estava tranquila, conforme imagens recebidas pela reportagem. Um vídeo mostra, no entanto, que a água invadiu o ferry-boat Maria Bethânia, assustando passageiros.

Horários de travessia Salvador ↔ Bom Despacho

05h00: FB Dorival Caymmi

06h00: FB Zumbi dos Palmares (±10 minutos depois)

08h00: FB Dorival Caymmi

10h00: FB Zumbi dos Palmares

12h00: FB Dorival Caymmi

Bom Despacho - São Joaquim

05h00: FB Zumbi dos Palmares

06h00: FB Dorival Caymmi (±10 minutos depois)

08h00: FB Zumbi dos Palmares

10h00: FB Dorival Caymmi

12h00: FB Zumbi dos Palmares

Água entrou em ferry

Na tarde desta segunda-feira (20), a água do mar invadiu o convés de veículos do ferry-boat Maria Bethânia, quase arrastando motocicletas que estavam a bordo. O episódio aconteceu durante a travessia de Salvador para Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, quando uma onda intensa, potencializada pelos ventos, atingiu a embarcação. Apesar do susto, a tripulação conseguiu controlar a situação, tranquilizando os passageiros, sem registro de feridos, e o ferry completou a viagem no horário previsto.