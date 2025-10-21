TRAGÉDIA

Idoso de 73 anos morre afogado em tanque de água na Bahia

Vítima foi identificada como Ariston Azevedo de Santana

Wendel de Novais

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 10:35

Idoso morreu após se afogar em tanque na zona rural Crédito: Reprodução

Um idoso identificado como Ariston Azevedo de Santana, de 73 anos, morreu afogado na tarde de domingo (19) em um tanque utilizado para armazenar água destinada ao gado, na zona rural de Serra Preta, no interior da Bahia.

O caso assustou os moradores da cidade, que fica a 55 km de Feira de Santana. De acordo com a Polícia Militar, a principal suspeita é de que o idoso tenha passado mal enquanto estava no local.

Idoso morreu após se afogar em tanque na zona rural 1 de 4

Moradores contaram aos policiais que Ariston sofria de problemas de saúde, o que pode ter contribuído para o acidente. Quando os agentes chegaram à propriedade, o corpo já havia sido retirado da água por populares.