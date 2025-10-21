Acesse sua conta
Idoso de 73 anos morre afogado em tanque de água na Bahia

Vítima foi identificada como Ariston Azevedo de Santana

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 10:35

Idoso morreu após se afogar em tanque na zona rural
Crédito: Reprodução

Um idoso identificado como Ariston Azevedo de Santana, de 73 anos, morreu afogado na tarde de domingo (19) em um tanque utilizado para armazenar água destinada ao gado, na zona rural de Serra Preta, no interior da Bahia.

O caso assustou os moradores da cidade, que fica a 55 km de Feira de Santana. De acordo com a Polícia Militar, a principal suspeita é de que o idoso tenha passado mal enquanto estava no local.

Moradores contaram aos policiais que Ariston sofria de problemas de saúde, o que pode ter contribuído para o acidente. Quando os agentes chegaram à propriedade, o corpo já havia sido retirado da água por populares.

O caso foi registrado pela Delegacia Territorial (DT) de Serra Preta, que abriu investigação para apurar as circunstâncias do afogamento. Guias periciais foram expedidas e o corpo do idoso foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Feira de Santana para a realização de necropsia.

