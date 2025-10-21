Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Clínicas e plano de saúde são alvo de operação por atender crianças com autismo de forma irregular

Funcionários sem registro profissional realizavam atendimento nas clínicas

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 09:59

Clínicas e plano de saúde são alvo de operação em Salvador
Clínicas e plano de saúde são alvo de operação em Salvador Crédito: Polícia Civil

Um plano de saúde de atuação nacional e clínicas conveniadas em Salvador viraram alvo de uma operação por irregularidades em atendimentos a crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) na manhã desta terça-feira (21)

As denúncias envolvem práticas como estelionato, falsidade ideológica, publicidade enganosa e exercício ilegal da profissão. De acordo com as investigações, algumas clínicas anunciavam atendimento multidisciplinar para o público específico.

Apesar de alegar que tinham profissionais como terapeutas ocupacionais, psicólogos, fonoaudiólogos e pedagogos, os estabelecimentos não possuíam especialistas habilitados para realizar os serviços.

Em casos extremos, o atendimento era prestado por pessoas sem registro profissional, o que configura crime. O plano de saúde investigado também é acusado de interromper tratamentos sem justificativa técnica.

Clínicas e plano de saúde são alvo de operação em Salvador

Clínicas e plano de saúde são alvo de operação em Salvador por Polícia Civil
Clínicas e plano de saúde são alvo de operação em Salvador por Polícia Civil
Clínicas e plano de saúde são alvo de operação em Salvador por Polícia Civil
Clínicas e plano de saúde são alvo de operação em Salvador por Polícia Civil
Clínicas e plano de saúde são alvo de operação em Salvador por Polícia Civil
1 de 5
Clínicas e plano de saúde são alvo de operação em Salvador por Polícia Civil

A prática é conhecida como “navegação abusiva”, quando a criança é transferida de clínica de forma repentina, prejudicando a continuidade do tratamento e o vínculo com a equipe.

Outras denúncias relatam mudanças em métodos terapêuticos prescritos, redução no número de sessões e substituição de atendimentos individuais por coletivos, o que vai contra as indicações médicas para pacientes com TEA.

A operação que apura as irregularidades, batizada de Neurodignos, foi deflagrada na manhã desta terça-feira (21) e cumpre mandados de busca e apreensão em clínicas localizadas em Salvador.

A ação é coordenada pela Polícia Civil da Bahia, por meio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) e da Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon).

Leia mais

Imagem - O Cravinho reabre após virar alvo de operação; laudo indicou segurança dos produtos

O Cravinho reabre após virar alvo de operação; laudo indicou segurança dos produtos

Imagem - Médico baiano é investigado por declaração de óbito em fraude do ex-auditor da 'máfia do ISS'

Médico baiano é investigado por declaração de óbito em fraude do ex-auditor da 'máfia do ISS'

Imagem - Coruja do BDM: traficante é preso por envolvimento em morte de jovens de Anguera

Coruja do BDM: traficante é preso por envolvimento em morte de jovens de Anguera

Tags:

Crime Polícia Operação

Mais recentes

Imagem - Idoso de 73 anos morre afogado em tanque de água na Bahia

Idoso de 73 anos morre afogado em tanque de água na Bahia
Imagem - Morte de radialista da Aratu: veja fotos do caso do Esquartejado dos Barris

Morte de radialista da Aratu: veja fotos do caso do Esquartejado dos Barris
Imagem - Após água invadir ferry, sistema opera com restrição nesta terça

Após água invadir ferry, sistema opera com restrição nesta terça

MAIS LIDAS

Imagem - Trajetos longos e perigosos: saiba quem são as sacoleiras da Bahia que viajam 23h para revender roupa
01

Trajetos longos e perigosos: saiba quem são as sacoleiras da Bahia que viajam 23h para revender roupa

Imagem - Justiça proíbe Planserv de cobrar taxa indevida nas mensalidades de beneficiários
02

Justiça proíbe Planserv de cobrar taxa indevida nas mensalidades de beneficiários

Imagem - Jornadas de 10h e salários de até R$ 18 mil: prefeitura abre inscrições para concurso
03

Jornadas de 10h e salários de até R$ 18 mil: prefeitura abre inscrições para concurso

Imagem - Anjo da Guarda desta terça-feira (21 de outubro): o que estava escondido vem à tona e muda tudo para 4 signos
04

Anjo da Guarda desta terça-feira (21 de outubro): o que estava escondido vem à tona e muda tudo para 4 signos