Clínicas e plano de saúde são alvo de operação por atender crianças com autismo de forma irregular

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 21 de outubro de 2025 às 09:59
Um plano de saúde de atuação nacional e clínicas conveniadas em Salvador viraram alvo de uma operação por irregularidades em atendimentos a crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) na manhã desta terça-feira (21)
As denúncias envolvem práticas como estelionato, falsidade ideológica, publicidade enganosa e exercício ilegal da profissão. De acordo com as investigações, algumas clínicas anunciavam atendimento multidisciplinar para o público específico.
Apesar de alegar que tinham profissionais como terapeutas ocupacionais, psicólogos, fonoaudiólogos e pedagogos, os estabelecimentos não possuíam especialistas habilitados para realizar os serviços.
Em casos extremos, o atendimento era prestado por pessoas sem registro profissional, o que configura crime. O plano de saúde investigado também é acusado de interromper tratamentos sem justificativa técnica.
Clínicas e plano de saúde são alvo de operação em Salvador
A prática é conhecida como “navegação abusiva”, quando a criança é transferida de clínica de forma repentina, prejudicando a continuidade do tratamento e o vínculo com a equipe.
Outras denúncias relatam mudanças em métodos terapêuticos prescritos, redução no número de sessões e substituição de atendimentos individuais por coletivos, o que vai contra as indicações médicas para pacientes com TEA.
A operação que apura as irregularidades, batizada de Neurodignos, foi deflagrada na manhã desta terça-feira (21) e cumpre mandados de busca e apreensão em clínicas localizadas em Salvador.
A ação é coordenada pela Polícia Civil da Bahia, por meio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) e da Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon).