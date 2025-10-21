CRIME

Coruja do BDM: traficante é preso por envolvimento em morte de jovens de Anguera

Criminoso é o nono preso por participação do crime

Wendel de Novais

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 08:16

Coruja é líder do BDM Crédito: Reprodução

Uma liderança da facção do Bonde do Maluco (BDM) foi presa por envolvimento no desaparecimento e morte de três jovens em Anguera, no interior da Bahia. O traficante foi identificado apenas como Diógenes, mas é mais conhecido como ‘Coruja’.

Apesar das mortes terem acontecido em Anguera, o criminoso foi localizado no Alto do Coqueirinho, em Salvador, na tarde de segunda-feira (20). Segundo informações de policiais, ele ocupa um cargo de comando no crime na região de Feira de Santana e, por isso, ganhou abrigo na capital depois da repercussão do crime.

Além do desaparecimento e morte de Letícia Araújo Rodrigues, de 22 anos, Carol Ferreira Rodrigues, 21, e Rafaela Carvalho Silva, 15, Coruja tinha dois mandados de prisão em aberto por homicídio e tráfico de drogas.

Polícia encontrou objetos que podem ter sido usados para ocultar corpos das amigas em Anguera 1 de 8

As jovens desapareceram no dia 6 de outubro e foram encontradas mortas oito dias depois, em uma área de mata do município, com sinais de violência. Coruja é o nono preso durante as investigações.