Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Morte de radialista da Aratu: veja fotos do caso do Esquartejado dos Barris

Namorada da vítima foi condenada pelo crime

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 10:00

Protesto de radialistas e jornalistas após a morte de Roberto Carlos
Protesto de radialistas e jornalistas após a morte de Roberto Carlos Crédito: Almiro Lopes/Arquivo CORREIO

O julgamento durou 37 horas, mas terminou de forma clara: Lourdes Maria, empregada doméstica de 28 anos, foi condenada a 13 anos de prisão - 12 por homicídio e 1 por ocultação de cadáver. Ela cumpriu a pena e deixou a prisão por bom comportamento. A sentença encerrou um dos casos mais emblemáticos da história criminal da Bahia, mas não diminuiu o choque que Salvador sentiu em fevereiro de 1991.

A confissão da acusada aconteceu na sexta-feira seguinte ao crime. Lourdes detalhou como matou Roberto Carlos da Silva, de 26 anos, radialista e funcionário da TV Aratu, e ocultou seu corpo. Negou a participação de terceiros, desmentindo a versão inicial de que dois homens estariam envolvidos. Ela relatou que o relacionamento com a vítima era instável, marcado por encontros e afastamentos, traições e a incapacidade dele de manter compromisso sério. A morte ocorreu durante uma discussão, motivada por tentativas de Roberto Carlos de reatar o relacionamento.

Veja fotos da reconstituição e julgamento da acusada:

Mulher de 28 anos foi condenada por matar e esquartejar Roberto Carlos

Lourdes Maria por Almiro Lopes/Arquivo CORREIO
Lourdes Maria por Almiro Lopes/Arquivo CORREIO
Roberto Carlos foi morto e desmembrado por Agliberto Lima/Reprodução
Prédio nos Barris onde crime aconteceu recebeu reconstituição em 1991 por Almiro Lopes/Arquivo CORREIO
Protesto de radialistas e jornalistas após a morte de Roberto Carlos por Almiro Lopes/Arquivo CORREIO
Julgamento de Lourdes Maria por Almiro Lopes/Arquivo CORREIO
Promotor José Marinho exibe arma do crime no julgamento por Almiro Lopes/Arquivo CORREIO
Advogado Mauricio Vasconcelos por Almiro Lopes/Arquivo CORREIO
Julgamento de Lourdes Maria, em abril de 1994 por Almiro Lopes/Arquivo CORREIO
Julgamento de Lourdes Maria, em abril de 1994 por Almiro Lopes/Arquivo CORREIO
Julgamento de Lourdes Maria, em abril de 1994 por Almiro Lopes/Arquivo CORREIO
Julgamento de Lourdes Maria, em abril de 1994 por Almiro Lopes/Arquivo CORREIO
Aquiles Ricardo, irmão de Roberto Carlos por Almiro Lopes/Arquivo CORREIO
Crime chocou a cidade em pleno Carnaval por Almiro Lopes/Arquivo CORREIO
1 de 14
Lourdes Maria por Almiro Lopes/Arquivo CORREIO

O caso ganhou novo rumo com a entrada do delegado Eupio Lira, que passou a investigar Lourdes como única responsável. A complexidade do crime – o esquartejamento, o desaparecimento de órgãos vitais e a dificuldade de identificar a arma – reforçava a tese de que houve planejamento. Para Lira, a frieza e suposta inteligência da suspeita indicavam execução individual e consciente do homicídio.

Antes disso, a investigação havia sido marcada por versões contraditórias e suspeitas diversas. Inicialmente, Lourdes alegou que dois homens, incluindo um chamado José Alexandre e outro desconhecido, teriam cometido o crime. A polícia encontrou inconsistências, e a família da vítima suspeitava de vingança envolvendo os acusados.

O horror começou em um domingo de Carnaval, 10 de fevereiro de 1991, quando um morador de rua, ao revirar sacos de lixo em frente ao Edifício Bosque dos Barris, na Rua Coqueiros da Piedade, encontrou uma mão humana. Dentro dos mesmos sacos estavam partes do corpo de um homem, quase completamente esquartejado. A vítima era Roberto Carlos da Silva, assassinado no apartamento 1203 do mesmo edifício, em um crime que ficaria conhecido como o “Esquartejado dos Barris”.

Tags:

Crime Barbaro Crime Salvador

Mais recentes

Imagem - Idoso de 73 anos morre afogado em tanque de água na Bahia

Idoso de 73 anos morre afogado em tanque de água na Bahia
Imagem - Clínicas e plano de saúde são alvo de operação por atender crianças com autismo de forma irregular

Clínicas e plano de saúde são alvo de operação por atender crianças com autismo de forma irregular
Imagem - Após água invadir ferry, sistema opera com restrição nesta terça

Após água invadir ferry, sistema opera com restrição nesta terça

MAIS LIDAS

Imagem - Trajetos longos e perigosos: saiba quem são as sacoleiras da Bahia que viajam 23h para revender roupa
01

Trajetos longos e perigosos: saiba quem são as sacoleiras da Bahia que viajam 23h para revender roupa

Imagem - Justiça proíbe Planserv de cobrar taxa indevida nas mensalidades de beneficiários
02

Justiça proíbe Planserv de cobrar taxa indevida nas mensalidades de beneficiários

Imagem - Jornadas de 10h e salários de até R$ 18 mil: prefeitura abre inscrições para concurso
03

Jornadas de 10h e salários de até R$ 18 mil: prefeitura abre inscrições para concurso

Imagem - Anjo da Guarda desta terça-feira (21 de outubro): o que estava escondido vem à tona e muda tudo para 4 signos
04

Anjo da Guarda desta terça-feira (21 de outubro): o que estava escondido vem à tona e muda tudo para 4 signos