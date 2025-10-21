IMAGENS

Morte de radialista da Aratu: veja fotos do caso do Esquartejado dos Barris

Namorada da vítima foi condenada pelo crime

Carol Neves

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 10:00

Protesto de radialistas e jornalistas após a morte de Roberto Carlos Crédito: Almiro Lopes/Arquivo CORREIO

O julgamento durou 37 horas, mas terminou de forma clara: Lourdes Maria, empregada doméstica de 28 anos, foi condenada a 13 anos de prisão - 12 por homicídio e 1 por ocultação de cadáver. Ela cumpriu a pena e deixou a prisão por bom comportamento. A sentença encerrou um dos casos mais emblemáticos da história criminal da Bahia, mas não diminuiu o choque que Salvador sentiu em fevereiro de 1991.

A confissão da acusada aconteceu na sexta-feira seguinte ao crime. Lourdes detalhou como matou Roberto Carlos da Silva, de 26 anos, radialista e funcionário da TV Aratu, e ocultou seu corpo. Negou a participação de terceiros, desmentindo a versão inicial de que dois homens estariam envolvidos. Ela relatou que o relacionamento com a vítima era instável, marcado por encontros e afastamentos, traições e a incapacidade dele de manter compromisso sério. A morte ocorreu durante uma discussão, motivada por tentativas de Roberto Carlos de reatar o relacionamento.

O caso ganhou novo rumo com a entrada do delegado Eupio Lira, que passou a investigar Lourdes como única responsável. A complexidade do crime – o esquartejamento, o desaparecimento de órgãos vitais e a dificuldade de identificar a arma – reforçava a tese de que houve planejamento. Para Lira, a frieza e suposta inteligência da suspeita indicavam execução individual e consciente do homicídio.

Antes disso, a investigação havia sido marcada por versões contraditórias e suspeitas diversas. Inicialmente, Lourdes alegou que dois homens, incluindo um chamado José Alexandre e outro desconhecido, teriam cometido o crime. A polícia encontrou inconsistências, e a família da vítima suspeitava de vingança envolvendo os acusados.