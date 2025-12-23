Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Áries, Gêmeos e Peixes receberão recado poderoso do universo e terão virada positiva e libertadora antes do fim de 2025

Energia favorece decisões corajosas, clareza emocional e recomeços que trazem alívio e crescimento

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 14:44

Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia
Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia Crédito: Reprodução

O momento é forte, mas agora no melhor sentido. Áries, Gêmeos e Peixes vivem uma fase de libertação emocional, clareza e avanço pessoal. O que muda não vem para tirar, vem para destravar. É quando escolhas feitas com consciência começam a abrir caminhos, aliviar o coração e devolver entusiasmo.

Leia mais

Imagem - Bastidores do término: Paolla Oliveira quis começar 2026 solteira e decidiu terminar com Diogo Nogueira

Bastidores do término: Paolla Oliveira quis começar 2026 solteira e decidiu terminar com Diogo Nogueira

Imagem - Leia 5 mantras de Rita Batista para abrir caminhos e preparar a chegada de 2026

Leia 5 mantras de Rita Batista para abrir caminhos e preparar a chegada de 2026

Imagem - Separações e viradas emocionais atingem 4 signos esta semana

Separações e viradas emocionais atingem 4 signos esta semana

Áries

Áries sente a energia voltar a circular. A fase favorece atitudes corajosas que rendem resultados rápidos. Projetos destravados, conversas resolvidas e decisões tomadas com segurança trazem uma sensação de vitória interna. É tempo de confiar no próprio impulso, sem culpa, e avançar com mais foco e confiança.

As cores de cada signo | Áries: Vermelho paixão

Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
1 de 5
Áries: vermelho paixão por Reprodução

Gêmeos

Para Gêmeos, o momento é de luz mental. Confusões se esclarecem, respostas chegam e tudo começa a fazer mais sentido. A comunicação flui, encontros acontecem no tempo certo e oportunidades surgem a partir de conversas simples. A leveza retorna e, com ela, a sensação de estar no lugar certo.

As cores de cada signo | Gêmeos: amarelo dourado

Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
1 de 5
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução

Peixes

Peixes entra em uma fase de cura e alinhamento. Intuição forte, sensibilidade equilibrada e sensação de proteção marcam o período. O signo se sente mais confiante para escolher o que faz bem e se afastar do que pesa. Há acolhimento, boas notícias e sinais claros de que o caminho está sendo cuidado.

As cores de cada signo | Peixes: azul marinho

Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
1 de 5
Peixes: azul marinho por Reprodução

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Vai jogar na Mega da Virada? Veja o que realmente pode aumentar suas chances de ganhar

Vai jogar na Mega da Virada? Veja o que realmente pode aumentar suas chances de ganhar
Imagem - Bastidores do término: Paolla Oliveira quis começar 2026 solteira e decidiu terminar com Diogo Nogueira

Bastidores do término: Paolla Oliveira quis começar 2026 solteira e decidiu terminar com Diogo Nogueira
Imagem - Leia 5 mantras de Rita Batista para abrir caminhos e preparar a chegada de 2026

Leia 5 mantras de Rita Batista para abrir caminhos e preparar a chegada de 2026

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Separação alerta casais de 3 signos hoje (23 de de setembro): o término pode estar próximo
01

Anjo da Separação alerta casais de 3 signos hoje (23 de de setembro): o término pode estar próximo

Imagem - Motivo revelado: por que Paolla Oliveira e Diogo Nogueira se separaram
02

Motivo revelado: por que Paolla Oliveira e Diogo Nogueira se separaram

Imagem - Governo antecipa liberação do FGTS bloqueado de 13 milhões de trabalhadores
03

Governo antecipa liberação do FGTS bloqueado de 13 milhões de trabalhadores

Imagem - Viradão de Natal: shopping de Salvador vai funcionar por 32 horas seguidas
04

Viradão de Natal: shopping de Salvador vai funcionar por 32 horas seguidas