ASTROLOGIA

Áries, Gêmeos e Peixes receberão recado poderoso do universo e terão virada positiva e libertadora antes do fim de 2025

Energia favorece decisões corajosas, clareza emocional e recomeços que trazem alívio e crescimento

Fernanda Varela

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 14:44

O momento é forte, mas agora no melhor sentido. Áries, Gêmeos e Peixes vivem uma fase de libertação emocional, clareza e avanço pessoal. O que muda não vem para tirar, vem para destravar. É quando escolhas feitas com consciência começam a abrir caminhos, aliviar o coração e devolver entusiasmo.

Áries

Áries sente a energia voltar a circular. A fase favorece atitudes corajosas que rendem resultados rápidos. Projetos destravados, conversas resolvidas e decisões tomadas com segurança trazem uma sensação de vitória interna. É tempo de confiar no próprio impulso, sem culpa, e avançar com mais foco e confiança.

Gêmeos

Para Gêmeos, o momento é de luz mental. Confusões se esclarecem, respostas chegam e tudo começa a fazer mais sentido. A comunicação flui, encontros acontecem no tempo certo e oportunidades surgem a partir de conversas simples. A leveza retorna e, com ela, a sensação de estar no lugar certo.

Peixes

Peixes entra em uma fase de cura e alinhamento. Intuição forte, sensibilidade equilibrada e sensação de proteção marcam o período. O signo se sente mais confiante para escolher o que faz bem e se afastar do que pesa. Há acolhimento, boas notícias e sinais claros de que o caminho está sendo cuidado.