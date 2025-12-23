Acesse sua conta
É de direita e não quer mais comprar Havaianas? Veja 5 opções para o presente de amigo secreto ou Natal

Após polêmica com comercial estrelado por Fernanda Torres, consumidores procuram alternativas

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 17:00

Havaianas
Havaianas Crédito: Reprodução

A tradicional escolha dos presentes de fim de ano entrou no centro do debate político após a repercussão de um comercial estrelado pela atriz Fernanda Torres para a marca de sandália Havaianas. Desde então, parte do público de direita passou a defender boicote à marca, o que fez muita gente repensar o presente clássico das confraternizações de fim de ano.

Para quem quer manter a praticidade sem abrir mão do posicionamento, vale lembrar que o mercado oferece diversas alternativas, e não apenas a sandália da Ipanema, outra marca bastante conhecida. Há opções para diferentes perfis, faixas de preço e estilos, que funcionam tão bem quanto o item tradicional.

1. Outras marcas de sandálias e chinelos

Além da Ipanema, marcas nacionais e importadas oferecem modelos confortáveis, modernos e com valores acessíveis. É uma forma de manter a ideia original do presente, sem recorrer à marca que está no centro da polêmica. Entre as opções de sandálias e chinelos que podem substituir a Havaianas estão marcas bastante conhecidas do público brasileiro. A Cartago aparece como alternativa confortável e resistente para o uso diário. A Kenner segue como uma das mais tradicionais do país, reconhecida pelo conforto e pelo apelo urbano. A Rider oferece modelos esportivos e descontraídos, com bom custo-benefício. Para quem procura presente infantil, a Grendene Kids reúne versões coloridas e divertidas. Já a Zaxy aposta em modelos leves, com design moderno e voltados ao público que busca algo mais estiloso.

2. Garrafa térmica ou copo reutilizável

Prático e funcional, esse tipo de presente agrada diferentes públicos e se encaixa bem em ambientes de trabalho, academia ou rotina doméstica.

3. Kit de café, chá ou chocolate

Presentes comestíveis seguem sendo apostas seguras. Kits prontos ou produtos artesanais evitam erro de gosto e funcionam bem em qualquer grupo.

4. Kit de cuidados pessoais

Sabonetes, hidratantes ou produtos de higiene em embalagens neutras costumam agradar e são fáceis de encontrar.

5. Vale-presente

Quando permitido, é uma alternativa prática e eficiente. Dá liberdade de escolha e evita constrangimentos, especialmente quando o sorteado não é próximo.

