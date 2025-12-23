Acesse sua conta
Bastidores do término: Paolla Oliveira quis começar 2026 solteira e decidiu terminar com Diogo Nogueira

Paolla já tinha planos de passar o Natal e o réveillon longe do sambista

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 14:35

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira
Paolla Oliveira e Diogo Nogueira Crédito: Reprodução/Redes Sociais

término do relacionamento entre Paolla Oliveira e Diogo Nogueira foi uma decisão amadurecida e partiu da atriz. Antes mesmo de Diogo viajar para a Bahia, onde cumpriu agenda de shows no último fim de semana em Itacaré e Feira de Santana, ele já estava ciente do desejo da então companheira de encerrar a relação. De comum acordo, os dois optaram por tornar o fim público antes das festas de fim de ano.

Paolla já tinha planos de passar o Natal e o réveillon longe do sambista e mais próxima da família. Depois de um ano intenso de trabalho, quase todo dedicado à construção da personagem Heleninha Roitman na novela Vale Tudo, a atriz queria iniciar 2026 vivendo um novo momento pessoal.

Pessoas próximas ao casal apontam que a relação já não tinha o mesmo entusiasmo do início. A paixão teria esfriado ao longo dos últimos meses, percepção que também se refletia nas redes sociais. No perfil de Paolla, a última postagem ao lado de Diogo havia sido feita há cerca de quatro meses, em uma ação publicitária. No Instagram do cantor, a última aparição da atriz ocorreu em outubro, no dia da exibição do capítulo final de Vale Tudo. Poucas horas após o anúncio da separação, Paolla apagou as fotos do casal, enquanto Diogo manteve os registros.

A ausência dos dois em eventos importantes também passou a ser vista, agora, como um sinal de distanciamento. Diogo não esteve presente na despedida oficial de Paolla do posto de rainha de bateria da Grande Rio, em setembro, em Duque de Caxias. Já a atriz não foi ao lançamento do projeto Infinito Samba, idealizado pelo cantor e apresentado recentemente no Teatro Rival, no Rio de Janeiro.

Apesar do fim do relacionamento, Diogo segue com uma agenda intensa de compromissos. Ainda neste mês, ele se apresenta na quadra da Portela e encerra o ano com show na Praia de Copacabana. Em 2026, o sambista deve viajar o país com apresentações em cerca de dez cidades dentro do novo projeto musical.

Paolla e Diogo se conheceram durante a pandemia e assumiram o romance após serem fotografados juntos por um fã em uma padaria no Recreio dos Bandeirantes, bairro onde moravam, cada um em sua casa. Pouco tempo depois, decidiram dividir o mesmo endereço. Ao longo desses quase cinco anos, o casal se tornou presença constante em campanhas publicitárias e eventos, até que o desgaste natural da relação levou ao desfecho agora anunciado.

Tags:

Paolla Oliveira Diogo Nogueira

