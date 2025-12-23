ANO NOVO

Leia 5 mantras de Rita Batista para abrir caminhos e preparar a chegada de 2026

Jornalista aposta em mensagens de autocuidado e exercícios simples para encerrar o ano com mais consciência emocional

Fernanda Varela

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 13:52

Aos 46 anos, Rita Batista pretende ter um segundo filho Crédito: Reprodução

A jornalista baiana Rita Batista convida o público a desacelerar e olhar para dentro neste fim de ano. Autora do livro “A Vida é um Presente 2”, ela propõe mantras e reflexões que funcionam como ferramentas práticas de autocuidado, especialmente para quem busca encerrar 2025 com mais leveza e preparar o terreno emocional para 2026.

Mantras de Rita Batista 1 de 5

A proposta da obra é simples e direta. Mantras, decretos e afirmações são apresentados como estímulos para reorganizar pensamentos, atravessar momentos difíceis e criar uma relação mais consciente com o próprio bem-estar. A ideia não é negar desafios, mas mudar a forma de encará-los, com mais presença e responsabilidade emocional.

Entre os conteúdos do livro, há mensagens que incentivam o cuidado com os pensamentos, a conexão com o sagrado e a criação de uma ambiência interna mais positiva, capaz de refletir em escolhas mais saudáveis na vida prática.

Rita defende que o cuidado emocional precisa ser contínuo, assim como o cuidado com o corpo. Para ela, observar o que se pensa, o que se repete mentalmente e como se reage às situações do dia a dia é um passo essencial para mudanças reais. A repetição consciente dos mantras funciona como um exercício diário de alinhamento interno.

Rita Batista 1 de 12