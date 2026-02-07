ASTROLOGIA

Adeus, falsidade: Saiba os 3 signos que vão filtrar amizades e mudar de vida a partir de hoje (7 de fevereiro)

Signos descobrem quem são seus verdadeiros aliados sob a profunda energia de Escorpião

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 19:30

Movimentação dos astros trazem mudanças na vida de vários signos Crédito: Reprodução | Freepik

Em tempos de conexões superficiais, a energia de hoje pede profundidade. Capricórnio, alguém do seu círculo social pode se revelar um confidente valioso ou até mesmo despertar um interesse amoroso inesperado. O networking hoje ganha um tom estratégico; foque em pessoas que compartilham dos seus valores fundamentais, pois essas alianças serão duradouras.



Para Libra, a palavra de ordem é segurança. No amor e na amizade, você sentirá que a lealdade é mais atraente do que qualquer aventura passageira. Valorize quem está com você nos dias cinzas, e não apenas nos dias de festa. Já Virgem deve evitar conversas superficiais; o dia pede trocas de ideias que realmente transformem sua maneira de pensar.

