Adeus, falsidade: Saiba os 3 signos que vão filtrar amizades e mudar de vida a partir de hoje (7 de fevereiro)

Signos descobrem quem são seus verdadeiros aliados sob a profunda energia de Escorpião

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 19:30

Movimentação dos astros trazem mudanças na vida de vários signos
Movimentação dos astros trazem mudanças na vida de vários signos Crédito: Reprodução | Freepik

Em tempos de conexões superficiais, a energia de hoje pede profundidade. Capricórnio, alguém do seu círculo social pode se revelar um confidente valioso ou até mesmo despertar um interesse amoroso inesperado. O networking hoje ganha um tom estratégico; foque em pessoas que compartilham dos seus valores fundamentais, pois essas alianças serão duradouras.

Para Libra, a palavra de ordem é segurança. No amor e na amizade, você sentirá que a lealdade é mais atraente do que qualquer aventura passageira. Valorize quem está com você nos dias cinzas, e não apenas nos dias de festa. Já Virgem deve evitar conversas superficiais; o dia pede trocas de ideias que realmente transformem sua maneira de pensar.

Não carregue o mundo sozinho. Procure por aquela pessoa que te entende sem que você precise explicar muito. O universo está filtrando suas relações para deixar apenas o que é real e nutritivo. Honre seus aliados e sinta o alívio de saber que você tem em quem confiar quando a maré sobe.

