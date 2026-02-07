Adeus, falsidade: Saiba os 3 signos que vão filtrar amizades e mudar de vida a partir de hoje (7 de fevereiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 19:30
Em tempos de conexões superficiais, a energia de hoje pede profundidade. Capricórnio, alguém do seu círculo social pode se revelar um confidente valioso ou até mesmo despertar um interesse amoroso inesperado. O networking hoje ganha um tom estratégico; foque em pessoas que compartilham dos seus valores fundamentais, pois essas alianças serão duradouras.
O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar
Para Libra, a palavra de ordem é segurança. No amor e na amizade, você sentirá que a lealdade é mais atraente do que qualquer aventura passageira. Valorize quem está com você nos dias cinzas, e não apenas nos dias de festa. Já Virgem deve evitar conversas superficiais; o dia pede trocas de ideias que realmente transformem sua maneira de pensar.
Não carregue o mundo sozinho. Procure por aquela pessoa que te entende sem que você precise explicar muito. O universo está filtrando suas relações para deixar apenas o que é real e nutritivo. Honre seus aliados e sinta o alívio de saber que você tem em quem confiar quando a maré sobe.