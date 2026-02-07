NOVELA DAS SETE

Músicas de ‘Coração Acelerado’ chegam as plataformas digitais; saiba quais

Músicas autorais, feitas para a trama, chegam as plataformas digitais

Felipe Sena

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 17:00

João Raul canta com Maiara e Maraisa em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | TV Globo

As músicas sertanejas tocam o coração, e a novela das sete da TV Globo, “Coração Acelerado” traz várias músicas do mundo sertanejo, inclusive autorais. Nesta sexta-feira (6), as principais faixas musicais chegam as plataformas em formato playlist, reunindo sucessos que embalam a trama e trazem ainda músicas inéditas como "Aô Goiás", da dupla Clayton & Romário, e "Medo", de Júlia & Rafaela, que marca os momentos românticos de Agrado (Isadora Cruz) e João Raul (Filipe Bragança). Além das faixas inéditas, a playlist ainda inclui sucessos como “As cowgirl” (Ana Castela), “Amo noite e dia” (Jorge & Mateus) e “Bodyguard” (Beyoncé).

O repertório do personagem central da trama, João Raul (Filipe Bragança) também chega às plataformas digitais com o lançamento do álbum “Chama o Mozão” Além de “Fora do Compasso”, sucesso lançado em outubro com a dupla Maiara & Maraisa. O público também poderá ouvir “Senta No Banco De Couro”, “Garrei Nessa Fada”, “Queria Ser O Batom”, “Babei na Tela” e “Vem Suar Com Seu Mozão”.

