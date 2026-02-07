REALITY

Rivais definidos no BBB 26: veja quem cada participante quer enfrentar no Paredão

Escolhas feitas ao vivo vão definir o Duelo de Risco e podem emparedar até dois participantes

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 16:02

A sexta-feira (6) foi de sinceridade sem freio no BBB 26. Durante o programa ao vivo, os brothers participaram de uma dinâmica que já começou a desenhar os rumos da próxima berlinda e servirá de base para o aguardado Duelo de Risco, novidade anunciada por Tadeu Schmidt.

Em um clima de 'Sincerinho', cada participante respondeu, sem rodeios, à pergunta que todo mundo teme: "Quem você gostaria de enfrentar no Paredão se fosse agora?". As respostas não ficaram apenas no discurso, elas serão usadas diretamente na dinâmica de sábado (7), quando um participante sorteado terá que duelar justamente com a pessoa que escolheu como rival.

O resultado desse confronto pode emparedar um ou dois brothers ou até render imunidade, dependendo do desfecho. Ou seja: ninguém falou à toa.

Jonas foi o responsável por sortear a ordem das respostas, mas ficou isolado e não ouviu as escolhas dos colegas. Depois, ele ainda enfrentou um desafio individual, tentando adivinhar a decisão de três participantes. Acertou ao prever que Solange Couto apontaria Gabi, mas errou nos palpites envolvendo Milena e Samira.

Confira abaixo quem escolheu quem e os motivos apresentados:

Leandro Boneco - Alberto Cowboy (manipulação)

Ana Paula Renault - Sarah (incoerência)

Milena - Edilson (fragilidade no jogo)

Chaiany - Jordana (falsidade)

Samira - Jordana (falsidade)

Maxiane - Gabi (incoerência)

Sol - Juliano Floss (compra brigas alheias)

Sarah - Babu Santana (prepotência)

Solange Couto - Gabi (personalidade difícil)

Alberto Cowboy - Leandro Boneco (perdido no jogo)

Juliano Floss - Alberto Cowboy (falsidade e manipulação)

Gabi - Marciele (planta no jogo)

Marciele - Juliano Floss (folgado)

Breno - Edilson (falta de movimentação)

Marcelo - Gabi (antipatia)

Edilson - Milena (arrogância)

Jordana - Samira (falsidade e hipocrisia)

Babu Santana - Sarah (irrelevância no jogo)

A formação do Paredão acontece no domingo (8) e será tripla: um indicado pelo Líder, o mais votado da casa, o contragolpe do indicado pelo Líder e ainda os emparedados pelo Duelo de Risco. Depois, a tradicional Prova Bate e Volta pode salvar um ou mais participantes.