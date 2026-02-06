NOVELA DAS SETE

Agrado convence Naiane a deixar João Raul em paz; confira resumo de ‘Coração Acelerado’ desta quinta (5)

Ainda nesta sexta, João Raul divulgará a música de Agrado na rádio, impulsionando a carreira da amada

Felipe Sena

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 18:49

Agrado convence Naiane a dar trégua para seu relacionamento em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | TV Globo

Em “Coração Acelerado”, Naiane (Isabelle Drummond) não está nada contente com o relacionamento entre Agrado (Isadora Cruz) e João Raul (Filipe Bragança), visto que o galã é seu antigo amor. No entanto, no capítulo desta quinta-feira (5), a mocinha convencerá a vilã a dar uma trégua aos dois, pelo menos por um tempo, já que Naiane não vai parar tão cedo com as suas tramóias para tentar separar o casal.

Ainda nesta quinta, Leandro (David Junior) por Xavier (nome não consta). Zilá (Leandra Leal) não gosta do convite de Naiane (Isabelle Drummond) a Agrado (Isadora Cruz) para jantar. João Raul surpreende Agrado ao divulgar sua música na rádio. Rosalva (Luciana Souza) ouve a conversa de Zilá com o advogado e alerta Janete (Leticia Spiller). Agrado e João Raul chegam para o jantar na mansão dos Amaral.

