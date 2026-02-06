Acesse sua conta
Agrado convence Naiane a deixar João Raul em paz; confira resumo de 'Coração Acelerado' desta quinta (5)

Ainda nesta sexta, João Raul divulgará a música de Agrado na rádio, impulsionando a carreira da amada

  Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 18:49

Agrado convence Naiane a dar trégua para seu relacionamento em 'Coração Acelerado'
Agrado convence Naiane a dar trégua para seu relacionamento em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | TV Globo

Em “Coração Acelerado”, Naiane (Isabelle Drummond) não está nada contente com o relacionamento entre Agrado (Isadora Cruz) e João Raul (Filipe Bragança), visto que o galã é seu antigo amor. No entanto, no capítulo desta quinta-feira (5), a mocinha convencerá a vilã a dar uma trégua aos dois, pelo menos por um tempo, já que Naiane não vai parar tão cedo com as suas tramóias para tentar separar o casal.

Ainda nesta quinta, Leandro (David Junior) por Xavier (nome não consta). Zilá (Leandra Leal) não gosta do convite de Naiane (Isabelle Drummond) a Agrado (Isadora Cruz) para jantar. João Raul surpreende Agrado ao divulgar sua música na rádio. Rosalva (Luciana Souza) ouve a conversa de Zilá com o advogado e alerta Janete (Leticia Spiller). Agrado e João Raul chegam para o jantar na mansão dos Amaral.

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo

Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo
Com direção artística de Carlos Araujo, a 'Coração Acelerado' já ocupou locações em Alto Paraíso de Goiás, Pirenópolis, São Gabriel de Goiás, Goiânia e Cidade de Goiás por Divulgação/Globo/Manoela Mello
Leandra Leal e Isabelle Drummond serão mãe e filha em Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Reprodução/Instagram
Paula Fernandes em Coração Acelerado por Divulgação/Globo
Mudança de visual para interpretar Agrado Garcia em 'Coração Acelerado' por Reprodução/Instagram e Globo/Manoella Mello
Coração Acelerado: João Raul grava cena em show real da dupla Maiara e Maraisa por Divulgação/Gabi de Morais
Naiane Sampaio (Isabelle Drummond), João Raul (Filipe Bragança) e Agrado Garcia (Isadora Cruz), o triângulo amoroso de "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond interpreta a influenciadora digital Naiane Sampaio na novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond, Filipe Bragança e Isadora Cruz, protagonistas da novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Agrado e João Raul serão o par romântico a novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo

“Coração Acelerado” é exibida por volta das 19h30, após o BATV.

Novela Coração Acelerado

