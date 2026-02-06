Agrado convence Naiane a deixar João Raul em paz; confira resumo de ‘Coração Acelerado’ desta quinta (5)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 18:49
Em “Coração Acelerado”, Naiane (Isabelle Drummond) não está nada contente com o relacionamento entre Agrado (Isadora Cruz) e João Raul (Filipe Bragança), visto que o galã é seu antigo amor. No entanto, no capítulo desta quinta-feira (5), a mocinha convencerá a vilã a dar uma trégua aos dois, pelo menos por um tempo, já que Naiane não vai parar tão cedo com as suas tramóias para tentar separar o casal.
Ainda nesta quinta, Leandro (David Junior) por Xavier (nome não consta). Zilá (Leandra Leal) não gosta do convite de Naiane (Isabelle Drummond) a Agrado (Isadora Cruz) para jantar. João Raul surpreende Agrado ao divulgar sua música na rádio. Rosalva (Luciana Souza) ouve a conversa de Zilá com o advogado e alerta Janete (Leticia Spiller). Agrado e João Raul chegam para o jantar na mansão dos Amaral.
Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo
“Coração Acelerado” é exibida por volta das 19h30, após o BATV.