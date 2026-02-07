NOVELA DAS 6

Final feliz? Dita enfrenta Lourival e jura amor eterno a Candinho em 'Êta Mundo Melhor!' deste sábado (7)

Confira o resumo da trama escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 16:00

Dita (Jeniffer Nascimento) em Êta Mundo Melhor! Crédito: Reprodução/TV Globo

No capítulo deste sábado (7) em Êta Mundo Melhor!, Sandra, agindo como a verdadeira vilã que é, resolve jogar sujo para conseguir o que quer: ela oferece dinheiro vivo para Zulma em troca da guarda de Samir. Mas se ela acha que vai ser fácil, se enganou! Enquanto Zulma quebra a cabeça tentando se livrar da megera, Lourival tenta minar o romance de Candinho e Dita. Só que o amor vence: Dita bate o pé e garante ao seu "cegonho" que nada vai separá-los.

Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens 1 de 35

Sabiá, sempre esperto, tem uma ideia de mestre para finalmente conseguir provas contra os crimes de Ernesto. Já na cidade, a 'Baronesa' (ou Sandra para os íntimos) decide mostrar que tem Estela nas mãos e revela que já sabe de seu maior segredo. Enquanto isso, Estela ignora as ameaças por um momento para focar no que importa: conseguir um aparelho auditivo para melhorar a vida de Anabela.



Depois de dias de angústia, greve de fome e muita reza, o milagre acontece. Candinho, movido pela esperança de que "tudo o que acontece de ruim é para melhorar", finalmente consegue resgatar Samir. O reencontro promete emocionar quem acompanha a saga do herói de chapéu de palha. Para fechar o dia, Quinzinho estreia seu programa de rádio, mas nem todo mundo aplaude: Anacleto fica furioso com o sucesso do rapaz.