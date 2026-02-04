FAMOSOS

Vanessa Lopes é resgatada em montanha após se perder: 'Horas chorando na neve'

Influenciadora sofreu crise de pânico e precisou ser medicada após acidente nos Alpes Suíços

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 10:29

Vanessa Lopes Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O que era para ser uma viagem dos sonhos acabou virando um momento de puro desespero para Vanessa Lopes. A influenciadora, de 24 anos, revelou nas redes sociais que precisou ser resgatada de uma montanha nos Alpes Suíços após se perder durante uma descida de esqui e sofrer várias quedas. O episódio foi tão intenso que ela teve uma crise nervosa, precisou se medicar e ficou horas chorando na neve.

Vanessa contou que se afastou temporariamente do Instagram justamente por não conseguir lidar com tudo o que aconteceu. Segundo ela, era sua primeira experiência esquiando, quando acabou indo para uma área inadequada da montanha.

"A gente se meteu em um lugar errado. Caí várias vezes, me machuquei e ficou parecendo cena de crime", relatou, sem esconder o susto. A influenciadora ainda contou que precisou discutir com a equipe de resgate, em inglês, em meio ao nervosismo. "Foi minha primeira briga em inglês da vida. Fiquei traumatizada com esqui", disse.

O impacto emocional foi ainda maior depois do resgate. Vanessa revelou que teve uma crise de pânico ainda na montanha. "Fui levada de moto de resgate, fiquei horas chorando, tremendo na neve. Tive crise, precisei tomar remédio e dormi 18 horas seguidas", contou. Segundo ela, a medicação foi necessária para conter o desespero e o medo que sentiu.

Apesar do trauma, a influenciadora decidiu tentar novamente. Na terça-feira (3), Vanessa voltou a esquiar, mas admitiu que ainda carrega o impacto psicológico do acidente. "Foi legal, consegui me divertir, mas o trauma ainda está aqui", confessou.