Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vanessa Lopes é resgatada em montanha após se perder: 'Horas chorando na neve'

Influenciadora sofreu crise de pânico e precisou ser medicada após acidente nos Alpes Suíços

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 10:29

Vanessa Lopes é resgatada nos Alpes Suíços após se perder em montanha
Vanessa Lopes  Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O que era para ser uma viagem dos sonhos acabou virando um momento de puro desespero para Vanessa Lopes. A influenciadora, de 24 anos, revelou nas redes sociais que precisou ser resgatada de uma montanha nos Alpes Suíços após se perder durante uma descida de esqui e sofrer várias quedas. O episódio foi tão intenso que ela teve uma crise nervosa, precisou se medicar e ficou horas chorando na neve.

Vanessa contou que se afastou temporariamente do Instagram justamente por não conseguir lidar com tudo o que aconteceu. Segundo ela, era sua primeira experiência esquiando, quando acabou indo para uma área inadequada da montanha.

Leia mais

Imagem - 'Parece que está pegando fogo': Solange Couto passa mal no BBB 26 e aciona atendimento médico

'Parece que está pegando fogo': Solange Couto passa mal no BBB 26 e aciona atendimento médico

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quarta (4) para encher o bolso

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quarta (4) para encher o bolso

Imagem - Maiara, dupla de Maraisa, mostra cabelo natural e faz revelação íntima: 'Não conseguia nem me olhar'

Maiara, dupla de Maraisa, mostra cabelo natural e faz revelação íntima: 'Não conseguia nem me olhar'

"A gente se meteu em um lugar errado. Caí várias vezes, me machuquei e ficou parecendo cena de crime", relatou, sem esconder o susto. A influenciadora ainda contou que precisou discutir com a equipe de resgate, em inglês, em meio ao nervosismo. "Foi minha primeira briga em inglês da vida. Fiquei traumatizada com esqui", disse.

O impacto emocional foi ainda maior depois do resgate. Vanessa revelou que teve uma crise de pânico ainda na montanha. "Fui levada de moto de resgate, fiquei horas chorando, tremendo na neve. Tive crise, precisei tomar remédio e dormi 18 horas seguidas", contou. Segundo ela, a medicação foi necessária para conter o desespero e o medo que sentiu.

Vanessa Lopes nos Alpes Suíços

Vanessa Lopes é resgatada nos Alpes Suíços após se perder em montanha por Reprodução/Redes Sociais
Vanessa Lopes é resgatada nos Alpes Suíços após se perder em montanha por Reprodução/Redes Sociais
Vanessa Lopes é resgatada nos Alpes Suíços após se perder em montanha por Reprodução/Redes Sociais
Vanessa Lopes é resgatada nos Alpes Suíços após se perder em montanha por Reprodução/Redes Sociais
Vanessa Lopes é resgatada nos Alpes Suíços após se perder em montanha por Reprodução/Redes Sociais
Vanessa Lopes é resgatada nos Alpes Suíços após se perder em montanha por Reprodução/Redes Sociais
Vanessa Lopes é resgatada nos Alpes Suíços após se perder em montanha por Reprodução/Redes Sociais
Vanessa Lopes é resgatada nos Alpes Suíços após se perder em montanha por Reprodução/Redes Sociais
Vanessa Lopes é resgatada nos Alpes Suíços após se perder em montanha por Reprodução/Redes Sociais
Vanessa Lopes é resgatada nos Alpes Suíços após se perder em montanha por Reprodução/Redes Sociais
Vanessa Lopes é resgatada nos Alpes Suíços após se perder em montanha por Reprodução/Redes Sociais
Vanessa Lopes é resgatada nos Alpes Suíços após se perder em montanha por Reprodução/Redes Sociais
Vanessa Lopes é resgatada nos Alpes Suíços após se perder em montanha por Reprodução/Redes Sociais
Vanessa Lopes é resgatada nos Alpes Suíços após se perder em montanha por Reprodução/Redes Sociais
Vanessa Lopes é resgatada nos Alpes Suíços após se perder em montanha por Reprodução/Redes Sociais
Vanessa Lopes é resgatada nos Alpes Suíços após se perder em montanha por Reprodução/Redes Sociais
1 de 16
Vanessa Lopes é resgatada nos Alpes Suíços após se perder em montanha por Reprodução/Redes Sociais

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Vanessa Lopes revela vício em álcool e outras drogas em autobiografia

Mãe da ex-BBB Vanessa Lopes faz cirurgia íntima e gera polêmica ao publicar resultado

Vanessa Lopes faz desabafo sobre pele com acne e saúde mental

Após semanas longe das redes sociais, Vanessa Lopes faz 1° post na web

'Admitir estar doente é assustador', diz Vanessa Lopes, no Altas Horas

Apesar do trauma, a influenciadora decidiu tentar novamente. Na terça-feira (3), Vanessa voltou a esquiar, mas admitiu que ainda carrega o impacto psicológico do acidente. "Foi legal, consegui me divertir, mas o trauma ainda está aqui", confessou.

O episódio reacende a atenção dos fãs para a saúde emocional de Vanessa Lopes. Em 2024, durante sua breve passagem pelo BBB 24, a influenciadora deixou o reality após apresentar sinais de confusão mental. Na época, ela recebeu atendimento médico e foi diagnosticada com quadro psicótico agudo, passando por tratamento e um período afastada das redes sociais.

Leia mais

Imagem - Morre o cantor gospel Ron Kenoly aos 81 anos

Morre o cantor gospel Ron Kenoly aos 81 anos

Imagem - Esposa de Leandro Boneco rebate Edilson Capetinha após fala ofensiva no BBB 26: 'Reforça estereótipos'

Esposa de Leandro Boneco rebate Edilson Capetinha após fala ofensiva no BBB 26: 'Reforça estereótipos'

Imagem - Lucas Lima assume namoro e compartilha foto inédita do filho Theo: 'Mês de amor'

Lucas Lima assume namoro e compartilha foto inédita do filho Theo: 'Mês de amor'

Tags:

Acidente Influenciadora Influencer Vanessa Lopes Suíça Alpes Suíços Montanha Esqui

Mais recentes

Imagem - Anjo da Guarda pede urgência: reveja posturas repetidas e pare de adiar decisões importantes

Anjo da Guarda pede urgência: reveja posturas repetidas e pare de adiar decisões importantes
Imagem - Repórter da TV Globo revela que é transplantada e se emociona ao vivo ao falar de bebê doador

Repórter da TV Globo revela que é transplantada e se emociona ao vivo ao falar de bebê doador
Imagem - O Universo suaviza feridas antigas e entrega um dos melhores dias do mês hoje (4 de fevereiro) para 5 signos

O Universo suaviza feridas antigas e entrega um dos melhores dias do mês hoje (4 de fevereiro) para 5 signos

MAIS LIDAS

Imagem - Onde está Feijão? Xodó do Bahia agora é titular de clube europeu
01

Onde está Feijão? Xodó do Bahia agora é titular de clube europeu

Imagem - Panela de pressão é coisa do passado: a moda agora é cozinhar com panela elétrica multiuso
02

Panela de pressão é coisa do passado: a moda agora é cozinhar com panela elétrica multiuso

Imagem - Universo envia alívio e respostas financeiras para 3 signos ainda esta semana (3 de fevereiro)
03

Universo envia alívio e respostas financeiras para 3 signos ainda esta semana (3 de fevereiro)

Imagem - 'É o maior do mundo': arqueólogos revelam descoberta de navio medieval no fundo do mar
04

'É o maior do mundo': arqueólogos revelam descoberta de navio medieval no fundo do mar