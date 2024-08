CUIDADO

Vanessa Lopes faz desabafo sobre pele com acne e saúde mental

Em postagens em suas redes sociais, na noite de domingo, 25, Vanessa Lopes desabafou sobre ser "tratada como alguém real", mostrou sua rotina de cuidados, e disse que sofre com acne por causa de uma reação alérgica aos medicamentos que toma. "Ter empatia e cuidado com relação a isso é essencial", disse.

A influenciadora revelou que vê o lado positivo na situação, ao explicar que passa por problemas psicológicos, de pele, entre outros. "Meus problemas não são maiores nem menores que os de ninguém. São apenas problemas que me machucam. Do mesmo jeito que podem afetar e machucar outras pessoas de diferentes formas", escreveu Vanessa também, na legenda dos stories no Instagram.