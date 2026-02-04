NAS REDES SOCIAIS

Solteiro, Daniel Cady posta foto sem camisa e mostra shape trincado: 'Tá feito'

Nutricionista apareceu nos Stories após treino e exibiu o físico; veja

Giuliana Mancini

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 11:32

Daniel Cady Crédito: Reprodução

Daniel Cady voltou a movimentar as redes sociais ao surgir sem camisa. O nutricionista, que está oficialmente solteiro após o fim do casamento com Ivete Sangalo, exibiu o físico nos Stories, com direito a shape trincado, após uma sessão de treino. Ele não detalhou qual atividade fez, mas escreveu: "Tá feito". Além disso, incluiu uma pequena figurinha do Batman na imagem.

Recentemente, Daniel também apareceu sem camisa depois de participar de uma prova esportiva intensa. Ele destacou o esforço físico e mental envolvido no desafio, falando sobre o momento como um marco pessoal. "Hoje eu desafiei o meu corpo. Nadei, corri, suei, sorri", iniciou na ocasião.

Daniel Cady 1 de 9

"O esporte tem esse poder: nos tirar do automático, nos colocar em movimento e nos lembrar que saúde se constrói com escolhas diárias, não com promessas vazias", completou Daniel, que está cada vez mais ativo nas redes sociais. A nova fase, inclusive, tem rendido vários comentários positivos ao nutricionista.

"O Dani é gentleman, um poço de discrição, educação, fora o respeito que transmite. Um homem como poucos", escreveu uma pessoa. "Daniel está mais feliz pós separação com Ivete. Parece que já está ficando mais jovem. Deus te Abençoe sempre", opinou outra. "Daniel, sua simplicidade, alegria e humildade se destacam na forma responsável e consciente com que você vive. Continue assim. Que Deus siga guiando seus passos. Parabéns", elogiou mais uma.