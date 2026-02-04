Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Solteiro, Daniel Cady posta foto sem camisa e mostra shape trincado: 'Tá feito'

Nutricionista apareceu nos Stories após treino e exibiu o físico; veja

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 11:32

Daniel Cady
Daniel Cady Crédito: Reprodução

Daniel Cady voltou a movimentar as redes sociais ao surgir sem camisa. O nutricionista, que está oficialmente solteiro após o fim do casamento com Ivete Sangalo, exibiu o físico nos Stories, com direito a shape trincado, após uma sessão de treino. Ele não detalhou qual atividade fez, mas escreveu: "Tá feito". Além disso, incluiu uma pequena figurinha do Batman na imagem.

Recentemente, Daniel também apareceu sem camisa depois de participar de uma prova esportiva intensa. Ele destacou o esforço físico e mental envolvido no desafio, falando sobre o momento como um marco pessoal. "Hoje eu desafiei o meu corpo. Nadei, corri, suei, sorri", iniciou na ocasião.

Daniel Cady

Daniel Cady por Reprodução/Instagram
Daniel Cady impressiona ao exibir shape trincado após desafio esportivo por Reprodução/Instagram
Daniel Cady impressiona ao exibir shape trincado após desafio esportivo por Reprodução/Instagram
Daniel Cady impressiona ao exibir shape trincado após desafio esportivo por Reprodução/Instagram
Daniel Cady impressiona ao exibir shape trincado após desafio esportivo por Reprodução/Instagram
Daniel Cady impressiona ao exibir shape trincado após desafio esportivo por Reprodução/Instagram
Daniel Cady impressiona ao exibir shape trincado após desafio esportivo por Reprodução/Instagram
Daniel Cady chama atenção ao exibir shape trincado após prova esportiva e recebe elogios dos seguidores por Reprodução/Instagram
Ivete volta a comentar post de Daniel Cady em rede social por Reprodução
1 de 9
Daniel Cady por Reprodução/Instagram

"O esporte tem esse poder: nos tirar do automático, nos colocar em movimento e nos lembrar que saúde se constrói com escolhas diárias, não com promessas vazias", completou Daniel, que está cada vez mais ativo nas redes sociais. A nova fase, inclusive, tem rendido vários comentários positivos ao nutricionista.

"O Dani é gentleman, um poço de discrição, educação, fora o respeito que transmite. Um homem como poucos", escreveu uma pessoa. "Daniel está mais feliz pós separação com Ivete. Parece que já está ficando mais jovem. Deus te Abençoe sempre", opinou outra. "Daniel, sua simplicidade, alegria e humildade se destacam na forma responsável e consciente com que você vive. Continue assim. Que Deus siga guiando seus passos. Parabéns", elogiou mais uma.

Sítio de Daniel Cady

Conheça detalhes do sítio de Daniel Cady por Reprodução
Conheça detalhes do sítio de Daniel Cady por Reprodução
Conheça detalhes do sítio de Daniel Cady por Reprodução
Conheça detalhes do sítio de Daniel Cady por Reprodução
Conheça detalhes do sítio de Daniel Cady por Reprodução
Conheça detalhes do sítio de Daniel Cady por Reprodução
Conheça detalhes do sítio de Daniel Cady por Reprodução
Conheça detalhes do sítio de Daniel Cady por Reprodução
Conheça detalhes do sítio de Daniel Cady por Reprodução
Conheça o sítio onde Daniel Cady está morando após separação por Reprodução
Conheça o sítio onde Daniel Cady está morando após separação por Reprodução
Conheça o sítio onde Daniel Cady está morando após separação por Reprodução
Conheça o sítio onde Daniel Cady está morando após separação por Reprodução
Conheça o sítio onde Daniel Cady está morando após separação por Reprodução
Conheça o sítio onde Daniel Cady está morando após separação por Reprodução
1 de 15
Conheça detalhes do sítio de Daniel Cady por Reprodução

Leia mais

Imagem - Repórter da TV Globo revela que é transplantada e se emociona ao vivo ao falar de bebê doador

Repórter da TV Globo revela que é transplantada e se emociona ao vivo ao falar de bebê doador

Imagem - Vanessa Lopes é resgatada em montanha após se perder: 'Horas chorando na neve'

Vanessa Lopes é resgatada em montanha após se perder: 'Horas chorando na neve'

Imagem - Piscina de borda infinita e vista panorâmica para o mar: como é o triplex de Bruna Marquezine onde Shawn Mendes está curtindo

Piscina de borda infinita e vista panorâmica para o mar: como é o triplex de Bruna Marquezine onde Shawn Mendes está curtindo

Tags:

Ivete Sangalo Daniel Cady Shape Físico sem Camisa

Mais recentes

Imagem - Estudo elimina câncer de pâncreas em ratos, mas eficácia em humanos ainda é incerta; saiba

Estudo elimina câncer de pâncreas em ratos, mas eficácia em humanos ainda é incerta; saiba
Imagem - Quando tudo conspira a favor: 4 signos entram em um dia de pura abundância nesta quarta-feira (4 de fevereiro)

Quando tudo conspira a favor: 4 signos entram em um dia de pura abundância nesta quarta-feira (4 de fevereiro)
Imagem - Ivete Sangalo mostra rotina de treinos em preparação para maratona de Carnaval

Ivete Sangalo mostra rotina de treinos em preparação para maratona de Carnaval

MAIS LIDAS

Imagem - Atacante baiano vive melhor fase da carreira em clube europeu: ‘Muito esforço’
01

Atacante baiano vive melhor fase da carreira em clube europeu: ‘Muito esforço’

Imagem - Oportunidade à vista: Os caminhos profissionais de 3 signos terão uma virada a partir desta quarta (4 de fevereiro)
02

Oportunidade à vista: Os caminhos profissionais de 3 signos terão uma virada a partir desta quarta (4 de fevereiro)

Imagem - Entre a primeira CNH e um carro de R$ 309 mil: Rayssa Leal vive fase de estreia ao volante
03

Entre a primeira CNH e um carro de R$ 309 mil: Rayssa Leal vive fase de estreia ao volante

Imagem - A vida finalmente começa a fluir com menos esforço para 3 signos depois desta quarta-feira (4 de fevereiro)
04

A vida finalmente começa a fluir com menos esforço para 3 signos depois desta quarta-feira (4 de fevereiro)