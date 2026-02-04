Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Repórter da TV Globo revela que é transplantada e se emociona ao vivo ao falar de bebê doador

Mayara Corrêa contou sua própria história ao cobrir transplante que pode salvar criança de 3 anos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 11:11

Mayara Corrêa no Bom Dia São Paulo
Mayara Corrêa no Bom Dia São Paulo Crédito: Reprodução/TV Globo

A repórter Mayara Corrêa se emocionou ao vivo durante uma reportagem do Bom Dia São Paulo, nesta quarta-feira (4). Ela falava sobre a doação do coração de um bebê de três meses, que morreu em Jaú (SP), para uma criança de 3 anos na capital paulista. Foi quando a profissional revelou que ela própria já passou por um transplante.

A cobertura falava sobre a mobilização de uma equipe do Instituto do Coração (Incor) para buscar o órgão no interior de São Paulo. A equipe estava pronta desde 5h45 para decolar do aeroporto de São Roque (SP), a cerca de 60 quilômetros da capital paulista, em uma aeronave particular. Só que a chuva em Jaú dificultou a operação, e o voo só partiu por volta das 9h30.

Mayara Corrêa

Mayara Corrêa por Reprodução/Instagram
Mayara Corrêa por Reprodução/Instagram
Mayara Corrêa por Reprodução/Instagram
Mayara Corrêa por Reprodução/Instagram
Mayara Corrêa por Reprodução/Instagram
Mayara Corrêa por Reprodução/Instagram
Mayara Corrêa por Reprodução/Instagram
Mayara Corrêa por Reprodução/Instagram
1 de 8
Mayara Corrêa por Reprodução/Instagram

Durante a entrada ao vivo, a apresentadora Sabina Simonato lembrou que Mayara tinha uma ligação pessoal com o tema. Foi neste momento que a jornalista da TV Tem, afiliada da Globo, revelou que já tinha passado por um transplante.

"Eu sou transplantada de fígado. Já completei um ano e meio, graças a Deus. Sou exemplo, prova viva dessa solidariedade", contou, comovida com o próprio relato.

A repórter disse que sempre falou sobre transplantes ao longo da carreira, mas que a vivência mudou sua percepção. "Depois de passar, ver como funciona, é um sistema muito sério, existem vários critérios para a lista - a gente não fala nem fila, fala lista de espera - pela doação", comentou, emocionada.

Mayara também agradeceu à família do bebê por permitir a doação em um momento tão difícil. "Essa família que, em um momento de muita dor, disse sim à doação de órgãos e vai salvar a vida de uma criança que está internada no InCor", afirmou.

A criança que receberá o coração é diagnosticada com Síndrome da Hipoplasia do Coração Esquerdo, uma cardiopatia congênita grave e rara caracterizada pelo subdesenvolvimento do lado esquerdo do coração, o que compromete o bombeamento de sangue oxigenado para o organismo. O diagnóstico foi feito ainda durante a gestação.

O paciente de apenas 3 anos foi submetido a cirurgias paliativas desde o nascimento e, há cerca de um ano, depende de um coração artificial para sobreviver. Mayara ressaltou que o transplante representa a chance de mudar o quadro clínico da criança após meses de internação.

A repórter ainda explicou a urgência do procedimento. "O coração tem um tempo de isquemia, entre a captação e o transplante, de até quatro horas. É um tempo muito curto, é o menor tempo considerando todos os órgãos que podem ser transplantados", destacou.

Leia mais

Imagem - Vanessa Lopes é resgatada em montanha após se perder: 'Horas chorando na neve'

Vanessa Lopes é resgatada em montanha após se perder: 'Horas chorando na neve'

Imagem - Piscina de borda infinita e vista panorâmica para o mar: como é o triplex de Bruna Marquezine onde Shawn Mendes está curtindo

Piscina de borda infinita e vista panorâmica para o mar: como é o triplex de Bruna Marquezine onde Shawn Mendes está curtindo

Imagem - Esposa de Leandro Boneco rebate Edilson Capetinha após fala ofensiva no BBB 26: 'Reforça estereótipos'

Esposa de Leandro Boneco rebate Edilson Capetinha após fala ofensiva no BBB 26: 'Reforça estereótipos'

Tags:

tv Globo Globo Coração Doação Mayara Corrêa Transplante

Mais recentes

Imagem - Anjo da Guarda pede urgência: reveja posturas repetidas e pare de adiar decisões importantes

Anjo da Guarda pede urgência: reveja posturas repetidas e pare de adiar decisões importantes
Imagem - O Universo suaviza feridas antigas e entrega um dos melhores dias do mês hoje (4 de fevereiro) para 5 signos

O Universo suaviza feridas antigas e entrega um dos melhores dias do mês hoje (4 de fevereiro) para 5 signos
Imagem - Vanessa Lopes é resgatada em montanha após se perder: 'Horas chorando na neve'

Vanessa Lopes é resgatada em montanha após se perder: 'Horas chorando na neve'

MAIS LIDAS

Imagem - Onde está Feijão? Xodó do Bahia agora é titular de clube europeu
01

Onde está Feijão? Xodó do Bahia agora é titular de clube europeu

Imagem - Panela de pressão é coisa do passado: a moda agora é cozinhar com panela elétrica multiuso
02

Panela de pressão é coisa do passado: a moda agora é cozinhar com panela elétrica multiuso

Imagem - Universo envia alívio e respostas financeiras para 3 signos ainda esta semana (3 de fevereiro)
03

Universo envia alívio e respostas financeiras para 3 signos ainda esta semana (3 de fevereiro)

Imagem - 'É o maior do mundo': arqueólogos revelam descoberta de navio medieval no fundo do mar
04

'É o maior do mundo': arqueólogos revelam descoberta de navio medieval no fundo do mar