Esposa de Leandro Boneco rebate Edilson Capetinha após fala ofensiva no BBB 26: 'Reforça estereótipos'

Dominique Azevedo criticou o uso pejorativo do termo 'analfabeto'

  Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 08:24

Esposa de Leandro Boneco reage após Edilson chamá-lo de analfabeto Crédito: Reprodução/Redes Sociais 

Após o ex-jogador, Edilson Capetinha chamar Leandro Boneco de 'analfabeto' em tom ofensivo durante o Sincerão do BBB 26, a esposa do brother, Dominique Azevedo, decidiu se posicionar publicamente e fez um desabafo firme e reflexivo, que rapidamente repercutiu entre os internautas.

Jornalista e educadora, Dominique usou suas redes sociais para criticar o uso do termo de forma depreciativa e chamou atenção para o peso das palavras, principalmente quando elas reforçam preconceitos históricos. "Me chama muita atenção ver alguém se referir a outra pessoa dessa maneira, reforçando estereótipos que machucam e excluem", afirmou.

Segundo ela, o episódio toca diretamente sua trajetória pessoal e profissional. Dominique trabalha desde os 13 anos com alfabetização de jovens e adultos e acompanhou de perto o processo educacional do marido. Leandro Boneco, como ela explicou, passou por uma alfabetização tardia e convive com dislexia e discalculia, condições que impactaram sua vida escolar desde a infância.

"Quando eu conheci o Leandro, ele não conseguia concluir o Ensino Médio por conta de uma base educacional fragilizada. Foi um processo longo, de muito esforço, até que ele conseguisse terminar os estudos", contou. Ainda assim, o brother conseguiu realizar um sonho antigo: ingressar em uma universidade pública para cursar música.

Para Dominique, a fala de Edilson não pode ser normalizada como "força de expressão" ou "estratégia de jogo". "Não é sobre discurso de ódio ou cancelamento. É sobre refletir, rever falas e entender como elas carregam preconceito", pontuou.

Ela também questionou diretamente a ideia de que o nível de escolaridade define o valor de alguém dentro ou fora do reality. "Quem foi que disse que uma pessoa analfabeta não pode ganhar o BBB? Num país tão desigual como o nosso, qualquer pessoa pode ganhar, inclusive alguém que passou por alfabetização tardia. O que falta é empatia", completou.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

BBB 26: Sarah critica postura de Babu no jogo e relembra embates do BBB 20: 'Ivy nunca esteve errada'

Subiu a montanha! Brígido é o terceiro eliminado do BBB 26 com 77,88% dos votos

BBB 26: Jonas Sulzbach é denunciado por homofobia após embate com Juliano Floss

Edilson Capetinha diz que quer abandonar o BBB 26: 'Tenho uma vida lá fora'

Leandro Boneco confronta Edilson após Sincerão no BBB 26: 'Tenha responsabilidade'

A fala de Edilson: “Um cara desse, analfabeto, vai ganhar que p***a de BBB?", gerou forte rejeição do público. Após a repercussão negativa, o ex-jogador afirmou que se referia a Leandro como "analfabeto no jogo", e não "na vida", e pediu desculpas ao brother na manhã de terça-feira (3).

A equipe de Leandro também se manifestou, lembrando que o participante é disléxico e que isso não o diminui. "Isso só mostra o quanto ele lutou para estar onde está", dizia a nota. Já os administradores de Edilson divulgaram uma carta aberta defendendo o jogador e afirmando que ele não teve a intenção de desvalorizar ninguém pelo nível de instrução.

Mesmo após os pedidos de desculpa, o debate segue vivo fora da casa. Para muitos espectadores, o episódio escancarou um tema sensível e necessário: o preconceito ligado à educação e às desigualdades sociais no Brasil, algo que, para Dominique, não pode mais ser tratado como detalhe.

