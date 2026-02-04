Acesse sua conta
Qual área da sua vida precisa de ordem hoje? Confira a mensagem dos astros para o seu signo (4 de fevereiro)

A transição da Lua para Virgem traz o discernimento necessário para ajustar a agenda

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 08:44

Signos, recado e universo
Signos, recado e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Sabe aquele caos que a Lua Cheia em Leão deixou para trás? Pois é, a festa acabou e agora o Universo te entrega a vassoura.

Hoje, 4 de fevereiro, o tom muda completamente. Com a entrada da Lua em Virgem, aquela vontade de organizar a gaveta das meias, e a vida financeira, vai bater forte.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
1 de 12
Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

Não é hora de grandes dramas, mas de pequenas ações. Se você sentia que as ideias de Aquário estavam voando alto demais, o momento de aterrar é agora. Foque nos detalhes, ajuste seu cronograma e não deixe para amanhã aquela pendência burocrática que está tirando seu sono.

O segredo hoje é a utilidade: se não serve para te fazer evoluir, por que você ainda está segurando?

Tags:

Signo Signos Horóscopo Astrologia

