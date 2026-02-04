Qual área da sua vida precisa de ordem hoje? Confira a mensagem dos astros para o seu signo (4 de fevereiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 08:44
Sabe aquele caos que a Lua Cheia em Leão deixou para trás? Pois é, a festa acabou e agora o Universo te entrega a vassoura.
Hoje, 4 de fevereiro, o tom muda completamente. Com a entrada da Lua em Virgem, aquela vontade de organizar a gaveta das meias, e a vida financeira, vai bater forte.
O ponto fraco que cada signo tenta esconder
Não é hora de grandes dramas, mas de pequenas ações. Se você sentia que as ideias de Aquário estavam voando alto demais, o momento de aterrar é agora. Foque nos detalhes, ajuste seu cronograma e não deixe para amanhã aquela pendência burocrática que está tirando seu sono.
O segredo hoje é a utilidade: se não serve para te fazer evoluir, por que você ainda está segurando?