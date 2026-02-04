ASTROLOGIA

Qual área da sua vida precisa de ordem hoje? Confira a mensagem dos astros para o seu signo (4 de fevereiro)

A transição da Lua para Virgem traz o discernimento necessário para ajustar a agenda

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 08:44

Signos, recado e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Sabe aquele caos que a Lua Cheia em Leão deixou para trás? Pois é, a festa acabou e agora o Universo te entrega a vassoura.



Hoje, 4 de fevereiro, o tom muda completamente. Com a entrada da Lua em Virgem, aquela vontade de organizar a gaveta das meias, e a vida financeira, vai bater forte.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder 1 de 12

Não é hora de grandes dramas, mas de pequenas ações. Se você sentia que as ideias de Aquário estavam voando alto demais, o momento de aterrar é agora. Foque nos detalhes, ajuste seu cronograma e não deixe para amanhã aquela pendência burocrática que está tirando seu sono.

