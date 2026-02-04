Sessão da Tarde exibe filme com Anne Hathaway, atriz de ‘O Diabo Veste Prada’, nesta quarta-feira (4 de fevereiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 08:30
As comédias românticas tem o poder de deixar tudo mais leve, inclusive de esquecer um pouco os problemas e dar boas risadas, caso de “Noivas Em Guerra”, filme de 2009, exibido pela Sessão da Tarde nesta quarta-feira (4).
No longa, Emma (Anne Hathaway) e Liv (Kate Hudson) são amigas desde criança, quando planejam em detalhes como seriam seus casamentos. Um deles é que a cerimônia aconteça no Hotel Plaza, local onde os mais badalados casamentos de Nova York ocorrem.
'Noivas Em Guerra'
Agora, aos 26 anos, elas estão prestes a se casarem, mas um erro na marcação das datas faz com que elas coincidam, o que gera uma disputa entre as agora ex-amigas por quem fará a cerimônia no sonhado local.
Sessão da Tarde é exibida após a “Edição Especial” de “Terra Nostra”, às 15h40.