FILME

Sessão da Tarde exibe filme com Anne Hathaway, atriz de ‘O Diabo Veste Prada’, nesta quarta-feira (4 de fevereiro)

Filme mostra disputa de amigas após coincidência na data de casamento

Felipe Sena

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 08:30

Sessão da Tarde exibe filme sobre disputa de amigas Crédito: Divulgação

As comédias românticas tem o poder de deixar tudo mais leve, inclusive de esquecer um pouco os problemas e dar boas risadas, caso de “Noivas Em Guerra”, filme de 2009, exibido pela Sessão da Tarde nesta quarta-feira (4).

No longa, Emma (Anne Hathaway) e Liv (Kate Hudson) são amigas desde criança, quando planejam em detalhes como seriam seus casamentos. Um deles é que a cerimônia aconteça no Hotel Plaza, local onde os mais badalados casamentos de Nova York ocorrem.

'Noivas Em Guerra' 1 de 5

Agora, aos 26 anos, elas estão prestes a se casarem, mas um erro na marcação das datas faz com que elas coincidam, o que gera uma disputa entre as agora ex-amigas por quem fará a cerimônia no sonhado local.