Morre o cantor gospel Ron Kenoly aos 81 anos

O cantor e pastor americano norte-americano faleceu nesta terça-feira (3)

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 09:08

Morreu, na última terça-feira (3), aos 81 anos, o cantor e ministro protestante norte-americano Ron Kenoly, um dos maiores nomes do louvor contemporâneo. A causa da morte não foi divulgada.

A notícia foi confirmada por pessoas próximas ao artista, entre elas o pastor Francis Wale Oke e Bruno Miranda, que atuou como diretor musical de Kenoly por mais de duas décadas. Em uma homenagem emocionada, Bruno destacou não apenas o legado musical, mas o testemunho de vida do cantor.

"Por mais de 20 anos, caminhei ao lado dele no ministério pelo mundo, não só como diretor musical, mas como filho e aprendiz. Fora dos palcos, ele carregava a mesma integridade e reverência que mostrava diante do público", escreveu. "Ele me ensinou que a adoração começa muito antes da primeira nota."

Na última publicação feita em suas redes sociais, em 30 de janeiro, Ron Kenoly apareceu pregando sentado em uma cadeira, com voz firme e sem sinais aparentes de fragilidade, o que tornou a notícia ainda mais surpreendente para fãs e fiéis.

Nascido em Coffeyville, no Kansas, Kenoly construiu uma trajetória sólida no ministério cristão. Em 1985, assumiu o cargo de pastor de música no Jubilee Christian Center, em San Jose, na Califórnia. Poucos anos depois, em 1989, recebeu o convite de Michael Coleman e Don Moen para integrar os projetos de louvor da Hosanna! Integrity, braço da Integrity Music voltado à adoração congregacional.

Álbuns como 'Jesus Is Alive' e 'Lift Him Up' alcançaram reconhecimento internacional e consolidaram Ron Kenoly como referência no louvor cristão. Canções como 'Ancient of Days' e 'Anointing Fall on Me' atravessaram décadas, igrejas e continentes, sendo entoadas até hoje.