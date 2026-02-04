Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Morre o cantor gospel Ron Kenoly aos 81 anos

O cantor e pastor americano norte-americano faleceu nesta terça-feira (3)

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 09:08

Morre o cantor gospel Ron Kenoly, aos 81 anos Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Morreu, na última terça-feira (3), aos 81 anos, o cantor e ministro protestante norte-americano Ron Kenoly, um dos maiores nomes do louvor contemporâneo. A causa da morte não foi divulgada.

A notícia foi confirmada por pessoas próximas ao artista, entre elas o pastor Francis Wale Oke e Bruno Miranda, que atuou como diretor musical de Kenoly por mais de duas décadas. Em uma homenagem emocionada, Bruno destacou não apenas o legado musical, mas o testemunho de vida do cantor.

Leia mais

Imagem - Esposa de Leandro Boneco rebate Edilson Capetinha após fala ofensiva no BBB 26: 'Reforça estereótipos'

Esposa de Leandro Boneco rebate Edilson Capetinha após fala ofensiva no BBB 26: 'Reforça estereótipos'

Imagem - Lucas Lima assume namoro e compartilha foto inédita do filho Theo: 'Mês de amor'

Lucas Lima assume namoro e compartilha foto inédita do filho Theo: 'Mês de amor'

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quarta (4) para encher o bolso

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quarta (4) para encher o bolso

"Por mais de 20 anos, caminhei ao lado dele no ministério pelo mundo, não só como diretor musical, mas como filho e aprendiz. Fora dos palcos, ele carregava a mesma integridade e reverência que mostrava diante do público", escreveu. "Ele me ensinou que a adoração começa muito antes da primeira nota."

Na última publicação feita em suas redes sociais, em 30 de janeiro, Ron Kenoly apareceu pregando sentado em uma cadeira, com voz firme e sem sinais aparentes de fragilidade, o que tornou a notícia ainda mais surpreendente para fãs e fiéis.

O cantor gospel Ron Kenoly morreu aos 81 anos

Morre o cantor gospel norte-americano Ron Kenoly, aos 81 anos por Reprodução/Redes Sociais
Morre o cantor gospel norte-americano Ron Kenoly, aos 81 anos por Reprodução/Redes Sociais
Morre o cantor gospel norte-americano Ron Kenoly, aos 81 anos por Reprodução/Redes Sociais
Morre o cantor gospel norte-americano Ron Kenoly, aos 81 anos por Reprodução/Redes Sociais
Morre o cantor gospel norte-americano Ron Kenoly, aos 81 anos por Reprodução/Redes Sociais
1 de 5
Morre o cantor gospel norte-americano Ron Kenoly, aos 81 anos por Reprodução/Redes Sociais

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Neta de Snoop Dogg morre aos 10 meses após nascer prematura e passar longo período na UTI

Morre Catherine O'Hara, a eterna mãe de Kevin em 'Esqueceram de Mim', aos 71 anos

Morre Charity Pierce, participante de Quilos Mortais que chegou a pesar mais de 350 kg

Morre Nilton César, cantor de 'Férias na Índia', aos 86 anos

Morre Alexis Ortega, ator e dublador do Homem-Aranha, aos 38 anos

Nascido em Coffeyville, no Kansas, Kenoly construiu uma trajetória sólida no ministério cristão. Em 1985, assumiu o cargo de pastor de música no Jubilee Christian Center, em San Jose, na Califórnia. Poucos anos depois, em 1989, recebeu o convite de Michael Coleman e Don Moen para integrar os projetos de louvor da Hosanna! Integrity, braço da Integrity Music voltado à adoração congregacional.

Álbuns como 'Jesus Is Alive' e 'Lift Him Up' alcançaram reconhecimento internacional e consolidaram Ron Kenoly como referência no louvor cristão. Canções como 'Ancient of Days' e 'Anointing Fall on Me' atravessaram décadas, igrejas e continentes, sendo entoadas até hoje.

Além da música, Kenoly também se dedicou à formação teológica. Ele recebeu os títulos de Doutorado e PhD pela Friends International University, instituição cristã privada dos Estados Unidos.

Leia mais

Imagem - 'Parece que está pegando fogo': Solange Couto passa mal no BBB 26 e aciona atendimento médico

'Parece que está pegando fogo': Solange Couto passa mal no BBB 26 e aciona atendimento médico

Imagem - Bad Bunny revela ligação com Xuxa e surpreende ao vestir marca de Sasha Meneghel; veja

Bad Bunny revela ligação com Xuxa e surpreende ao vestir marca de Sasha Meneghel; veja

Imagem - Maiara, dupla de Maraisa, mostra cabelo natural e faz revelação íntima: 'Não conseguia nem me olhar'

Maiara, dupla de Maraisa, mostra cabelo natural e faz revelação íntima: 'Não conseguia nem me olhar'

Tags:

Eua Morre Cantor Luto Gospel Estados Unidos ron Kenoly

Mais recentes

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (4 de fevereiro): os signos sentem que é hora de investir com mais segurança

Cor e número da sorte de hoje (4 de fevereiro): os signos sentem que é hora de investir com mais segurança
Imagem - Qual área da sua vida precisa de ordem hoje? Confira a mensagem dos astros para o seu signo (4 de fevereiro)

Qual área da sua vida precisa de ordem hoje? Confira a mensagem dos astros para o seu signo (4 de fevereiro)
Imagem - Sessão da Tarde exibe filme com Anne Hathaway, atriz de ‘O Diabo Veste Prada’, nesta quarta-feira (4 de fevereiro)

Sessão da Tarde exibe filme com Anne Hathaway, atriz de ‘O Diabo Veste Prada’, nesta quarta-feira (4 de fevereiro)

MAIS LIDAS

Imagem - Onde está Feijão? Xodó do Bahia agora é titular de clube europeu
01

Onde está Feijão? Xodó do Bahia agora é titular de clube europeu

Imagem - Conheça o app anti-pornografia que já tem 1 milhão de usuários e conta com botão de pânico
02

Conheça o app anti-pornografia que já tem 1 milhão de usuários e conta com botão de pânico

Imagem - Câncer, Virgem, Libra e Escorpião se abrem para o amor e encontram leveza nesta quarta-feira (4 de fevereiro)
03

Câncer, Virgem, Libra e Escorpião se abrem para o amor e encontram leveza nesta quarta-feira (4 de fevereiro)

Imagem - Luciano Huck homenageia jovem baiano que ficou em 1º lugar em Medicina na USP: 'Referência'
04

Luciano Huck homenageia jovem baiano que ficou em 1º lugar em Medicina na USP: 'Referência'