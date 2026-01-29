Acesse sua conta
Morre Charity Pierce, participante de Quilos Mortais que chegou a pesar mais de 350 kg

Americana ficou conhecida após participar do reality em 2015 e enfrentava problemas de saúde nos últimos anos

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 13:39

Charity Pierce, do Quilos Mortais Crédito: Reprodução

Charity Pierce, que ganhou notoriedade ao participar do programa Quilos Mortais, morreu aos 50 anos, na última terça-feira (27). A informação foi confirmada pela filha, Charly Jo, por meio das redes sociais. Charity estava sob cuidados paliativos e lidava com uma série de complicações de saúde.

Conhecida do público desde 2015, Charity participou da terceira temporada do reality, quando chegou a pesar cerca de 352 quilos. À época, ela tinha 39 anos e comoveu telespectadores ao relatar os desafios físicos e emocionais provocados pela obesidade extrema, além das dificuldades enfrentadas na rotina diária.

A morte foi comunicada pela filha em um texto publicado nas redes sociais, no qual informou que a mãe estava cercada de familiares e encontrou alívio após um longo período de sofrimento. Charity enfrentava problemas como linfedema e acúmulo de líquido nos pulmões, além de outras condições associadas ao histórico de saúde.

Após a primeira participação no programa, Charity retornou ao reality no especial Quilos Mortais: Como Eles Estão Agora?, no qual contou que havia passado por cirurgia bariátrica e por procedimentos para retirada do excesso de pele, etapas comuns no processo de emagrecimento após a perda de peso significativa.

Durante as aparições na atração, ela falou abertamente sobre o impacto emocional da obesidade e da transformação corporal, relatando sentimentos de vergonha e isolamento social. Ao longo do acompanhamento médico, também enfrentou complicações decorrentes das cirurgias, incluindo infecções recorrentes, especialmente na região abdominal.

De acordo com informações do site TMZ, nos últimos anos Charity Pierce também tratou um câncer renal, que exigiu cirurgia. A soma dos problemas de saúde acabou agravando seu quadro clínico.

A trajetória de Charity em Quilos Mortais marcou o público ao expor, de forma direta, as dificuldades físicas, emocionais e médicas enfrentadas por pessoas com obesidade extrema, além dos desafios de um processo de emagrecimento longo e complexo.

