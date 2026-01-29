NOVELA

Milionária: veja quem é a atriz com maior salário em Três Graças

O valor engloba não apenas o cachê por capítulo, mas também uso de imagem

Fernanda Varela

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 10:46

Protagonistas de Três Graças Crédito: Reprodução

A poucos dias da estreia, a novela Três Graças já movimenta os bastidores da TV Globo, especialmente quando o assunto é o investimento no elenco principal. Prevista para entrar no ar no dia 20 de outubro, a trama marca o retorno de Aguinaldo Silva ao horário nobre e tem em Sophie Charlotte o principal nome do projeto, dentro e fora de cena.

Segundo informações apuradas nos bastidores, Sophie é a atriz mais bem paga da produção. A remuneração total da protagonista é estimada em cerca de R$ 1 milhão ao longo da novela. O valor engloba não apenas o cachê por capítulo, mas também uso de imagem em ações promocionais, participação em campanhas de divulgação e acordos relacionados à comercialização internacional da obra.

Contratada por obra certa para Três Graças, Sophie mantém vínculo com a Globo pelo menos até 2027. Fora do projeto específico da novela, ela recebe um salário fixo estimado em R$ 120 mil mensais, o que reforça seu prestígio dentro da emissora e a posição de destaque na dramaturgia atual.

Na história, a atriz interpreta Gerluce, personagem central da trama. A protagonista é uma mulher que trabalha como cuidadora de idosos enquanto enfrenta a rotina exaustiva de cuidar da mãe doente e criar sozinha a filha adolescente. A personagem concentra o eixo emocional da novela e representa mulheres que vivem sem apoio do Estado, da família ou de parceiros, lidando diariamente com sobrecarga e falta de oportunidades.

Além de Gerluce, Três Graças acompanha outras duas mulheres de gerações diferentes, formando um retrato multigeracional sobre maternidade, abandono paterno e desigualdade social. As personagens Joélly e Lígia são vividas por Alana Cabral e Dira Paes, respectivamente, ampliando o olhar feminino proposto pela narrativa.

A novela aposta em uma abordagem social forte, sem abrir mão do melodrama e dos conflitos familiares característicos das obras de Aguinaldo Silva. A expectativa nos Estúdios Globo é alta, com uma campanha de divulgação robusta já em andamento para marcar o lançamento da produção no horário nobre.