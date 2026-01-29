Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Milionária: veja quem é a atriz com maior salário em Três Graças

O valor engloba não apenas o cachê por capítulo, mas também uso de imagem

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 10:46

Protagonistas de Três Graças
Protagonistas de Três Graças Crédito: Reprodução

A poucos dias da estreia, a novela Três Graças já movimenta os bastidores da TV Globo, especialmente quando o assunto é o investimento no elenco principal. Prevista para entrar no ar no dia 20 de outubro, a trama marca o retorno de Aguinaldo Silva ao horário nobre e tem em Sophie Charlotte o principal nome do projeto, dentro e fora de cena.

Três Graças

Nova novela das 9 por Globo | Estevam Avellar
Nova novela das 9 por Reprodução | Redes Sociais
Nova novela das 9 por Reprodução | Redes Sociais
Nova novela das 9 por Reprodução | Redes Sociais
Nova novela das 9 por Globo | Estevam Avellar
Nova novela das 9 por Reprodução | Redes Sociais
Nova novela das 9 por Reprodução | Redes Sociais
Nova novela das 9 por Reprodução | Redes Sociais
Nova novela das 9 por Reprodução | Redes Sociais
Nova novela das 9 por Reprodução | Redes Sociais
Nova novela das 9 por Reprodução | Redes Sociais
1 de 11
Nova novela das 9 por Globo | Estevam Avellar

Segundo informações apuradas nos bastidores, Sophie é a atriz mais bem paga da produção. A remuneração total da protagonista é estimada em cerca de R$ 1 milhão ao longo da novela. O valor engloba não apenas o cachê por capítulo, mas também uso de imagem em ações promocionais, participação em campanhas de divulgação e acordos relacionados à comercialização internacional da obra.

Contratada por obra certa para Três Graças, Sophie mantém vínculo com a Globo pelo menos até 2027. Fora do projeto específico da novela, ela recebe um salário fixo estimado em R$ 120 mil mensais, o que reforça seu prestígio dentro da emissora e a posição de destaque na dramaturgia atual.

Leia mais

Imagem - Lembra dele? Baiano, ex-BBB está foragido após participar dos atos de vandalismo em Brasília

Lembra dele? Baiano, ex-BBB está foragido após participar dos atos de vandalismo em Brasília

Imagem - O Agente Secreto vai para a Netflix? Veja o que está decidido sobre o lançamento no streaming

O Agente Secreto vai para a Netflix? Veja o que está decidido sobre o lançamento no streaming

Imagem - Como é a mansão de Xamã, o Bagdá da novela Três Graças, com estúdio, vista privilegiada e cercada por natureza

Como é a mansão de Xamã, o Bagdá da novela Três Graças, com estúdio, vista privilegiada e cercada por natureza

Na história, a atriz interpreta Gerluce, personagem central da trama. A protagonista é uma mulher que trabalha como cuidadora de idosos enquanto enfrenta a rotina exaustiva de cuidar da mãe doente e criar sozinha a filha adolescente. A personagem concentra o eixo emocional da novela e representa mulheres que vivem sem apoio do Estado, da família ou de parceiros, lidando diariamente com sobrecarga e falta de oportunidades.

Além de Gerluce, Três Graças acompanha outras duas mulheres de gerações diferentes, formando um retrato multigeracional sobre maternidade, abandono paterno e desigualdade social. As personagens Joélly e Lígia são vividas por Alana Cabral e Dira Paes, respectivamente, ampliando o olhar feminino proposto pela narrativa.

Sophie Charlotte

Sophie Charlotte por Lucas Vianna (@onlymusca)
Sophie Charlotte por Lucas Vianna (@onlymusca)
Sophie Charlotte por Lucas Vianna (@onlymusca)
Sophie Charlotte por Lucas Vianna (@onlymusca)
Sophie Charlotte por Lucas Vianna (@onlymusca)
1 de 5
Sophie Charlotte por Lucas Vianna (@onlymusca)

A novela aposta em uma abordagem social forte, sem abrir mão do melodrama e dos conflitos familiares característicos das obras de Aguinaldo Silva. A expectativa nos Estúdios Globo é alta, com uma campanha de divulgação robusta já em andamento para marcar o lançamento da produção no horário nobre.

Para Sophie Charlotte, Três Graças surge como um dos papéis mais relevantes da carreira, tanto pelo desafio artístico quanto pelo reconhecimento financeiro. A estreia está marcada para esta segunda-feira (20), na faixa das 21h, na Globo.

Tags:

Sophie Charlotte Três Graças

Mais recentes

Imagem - Os caminhos profissionais de 3 signos terão uma virada poderosa e reconhecimento hoje (29 de janeiro)

Os caminhos profissionais de 3 signos terão uma virada poderosa e reconhecimento hoje (29 de janeiro)
Imagem - A energia muda de forma decisiva, e Touro, Libra e mais 3 signos vivem um dia de força emocional e influência hoje (29 de janeiro)

A energia muda de forma decisiva, e Touro, Libra e mais 3 signos vivem um dia de força emocional e influência hoje (29 de janeiro)
Imagem - Pesquisa revela que 70% dos idosos com câncer tomam remédios que não funcionam até últimos dias de vida

Pesquisa revela que 70% dos idosos com câncer tomam remédios que não funcionam até últimos dias de vida

MAIS LIDAS

Imagem - A lição do jovem de 23 anos que abandonou universidade e hoje comanda negócio milionário
01

A lição do jovem de 23 anos que abandonou universidade e hoje comanda negócio milionário

Imagem - Quando tudo parecia pesado demais, 3 signos sentem a vida ficar mais leve a partir de hoje (29 de janeiro)
02

Quando tudo parecia pesado demais, 3 signos sentem a vida ficar mais leve a partir de hoje (29 de janeiro)

Imagem - Mulher fotografada por jogador do Corinthians em praia de Salvador se diz 'envergonhada e desesperada'
03

Mulher fotografada por jogador do Corinthians em praia de Salvador se diz 'envergonhada e desesperada'

Imagem - Prefeitura divulga lista de contemplados no Programa Minha Casa, Minha Vida
04

Prefeitura divulga lista de contemplados no Programa Minha Casa, Minha Vida