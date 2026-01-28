Acesse sua conta
O Agente Secreto vai para a Netflix? Veja o que está decidido sobre o lançamento no streaming

Filme de Kleber Mendonça Filho segue em cartaz nos cinemas e só chega à plataforma após encerrar a exibição nas telonas

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 15:31

O Agente Secreto
O Agente Secreto Crédito: Reprodução

O sucesso de O Agente Secreto no Brasil e no exterior colocou o filme no centro das atenções do público, especialmente diante do desempenho expressivo na temporada de prêmios. A produção dirigida por Kleber Mendonça Filho despertou uma dúvida recorrente entre os espectadores: quando o longa estará disponível no streaming, mais especificamente na Netflix.

A resposta envolve um acordo já firmado entre a plataforma e os produtores do filme. O contrato garante que O Agente Secreto será exibido na Netflix, mas apenas depois de concluir sua trajetória nos cinemas. Por enquanto, a estratégia é manter o longa em cartaz enquanto houver interesse do público, sem previsão oficial de estreia no catálogo digital.

A confirmação dessa decisão foi feita pelo co-CEO da Netflix, Greg Peters, durante a inauguração do novo escritório da empresa em São Paulo. Na ocasião, ele destacou a importância do apoio a produções brasileiras independentes e explicou que a parceria permitiu tanto o financiamento quanto o licenciamento do filme para exibição futura no streaming.

