O Agente Secreto vai para a Netflix? Veja o que está decidido sobre o lançamento no streaming

Filme de Kleber Mendonça Filho segue em cartaz nos cinemas e só chega à plataforma após encerrar a exibição nas telonas

Fernanda Varela

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 15:31

O Agente Secreto Crédito: Reprodução

O sucesso de O Agente Secreto no Brasil e no exterior colocou o filme no centro das atenções do público, especialmente diante do desempenho expressivo na temporada de prêmios. A produção dirigida por Kleber Mendonça Filho despertou uma dúvida recorrente entre os espectadores: quando o longa estará disponível no streaming, mais especificamente na Netflix.

A resposta envolve um acordo já firmado entre a plataforma e os produtores do filme. O contrato garante que O Agente Secreto será exibido na Netflix, mas apenas depois de concluir sua trajetória nos cinemas. Por enquanto, a estratégia é manter o longa em cartaz enquanto houver interesse do público, sem previsão oficial de estreia no catálogo digital.

A confirmação dessa decisão foi feita pelo co-CEO da Netflix, Greg Peters, durante a inauguração do novo escritório da empresa em São Paulo. Na ocasião, ele destacou a importância do apoio a produções brasileiras independentes e explicou que a parceria permitiu tanto o financiamento quanto o licenciamento do filme para exibição futura no streaming.

O reconhecimento internacional de O Agente Secreto tem sido um dos motores dessa estratégia. O longa conquistou quatro indicações ao Oscar 2026, incluindo Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator, com Wagner Moura, e Melhor Elenco. O feito iguala o recorde histórico de Cidade de Deus, que também alcançou quatro indicações na principal premiação do cinema mundial.

A trajetória de destaque começou no Festival de Cannes, onde o filme estreou em maio de 2025 e saiu premiado com Melhor Direção e Melhor Ator. O bom desempenho se manteve ao longo da temporada, com vitórias no Globo de Ouro, incluindo Melhor Filme de Língua Não Inglesa e Melhor Ator em Filme de Drama.