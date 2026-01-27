SIGNOS

Anjo da Guarda desta quarta (28 de janeiro) traz recado direto para 3 signos: é hora de se retirar e tomar decisões sem culpa

Recado espiritual do dia pede maturidade, limites claros e escolhas feitas com consciência, especialmente para quem anda se colocando em segundo plano

Fernanda Varela

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 20:00

Nesta quarta-feira (28), a energia do Anjo da Guarda se manifesta com firmeza e proteção emocional. O dia pede coragem para dizer não, encerrar ciclos desgastantes e assumir decisões que já estão maduras por dentro. Não é um momento de confronto, mas de posicionamento. Quem insiste em carregar pesos que não são seus pode sentir cansaço, irritação ou queda de energia ao longo do dia.

O recado espiritual fala sobre autorresponsabilidade e equilíbrio. Ajudar o outro é bonito, mas não quando isso custa a própria paz. O Anjo da Guarda reforça que proteger-se também é um ato de amor e que algumas mudanças só acontecem quando você para de esperar aprovação externa.

Áries

O dia pede controle emocional e menos impulsividade. O Anjo da Guarda alerta para decisões precipitadas, especialmente em conversas delicadas. Escutar antes de reagir pode evitar conflitos desnecessários. Há força para resolver algo pendente, desde que você não aja no calor do momento.

Câncer

Sensibilidade em alta, mas também clareza emocional. O Anjo da Guarda ajuda você a perceber onde está se doando demais. É um bom dia para colocar limites em relações próximas, sem culpa. Priorizar seu bem-estar agora evita mágoas maiores depois.

Libra

O recado é direto: escolha o que te traz equilíbrio, mesmo que desagrade alguém. O Anjo da Guarda mostra que tentar agradar a todos tem cobrado um preço alto. Decisões justas começam quando você se inclui nelas. Um posicionamento firme hoje traz alívio nos próximos dias.

