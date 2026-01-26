Acesse sua conta
Filha de Renato Aragão assume relacionamento com médico 13 anos mais velho

O relacionamento já dura alguns meses e segue em clima reservado

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 15:00

Livian Aragão e o namorado
Livian Aragão e o namorado Crédito: Reprodução

Discreta quando o assunto é vida pessoal, Lívian Aragão está vivendo um novo romance. Aos 26 anos, a atriz e influenciadora engatou um namoro com o médico Aurélio Vilar, de 39, natural do Maranhão. O relacionamento já dura alguns meses e segue em clima reservado, como a filha de Renato Aragão costuma preferir.

Após um namoro mantido longe do público com Pedro Roberto, que durou cerca de um ano e meio, Lívian voltou a se relacionar, mas sem exposição nas redes sociais. Mesmo mantendo o perfil low profile, o casal já foi visto junto em eventos, como o primeiro ensaio da Anitta, no Rio de Janeiro, onde os dois foram fotografados por amigos.

Mansão de Renato Aragão

Casarão fica no Recreio dos Bandeirantes por Reprodução | Muller Imóveis
1 de 12
Casarão fica no Recreio dos Bandeirantes por Reprodução | Muller Imóveis

Aurélio Vilar é oftalmologista, nasceu em Imperatriz, no Maranhão, e se mudou para o Rio de Janeiro para cursar Medicina. Ele vem de uma família com tradição política, o avô foi o primeiro prefeito do município de Estreito. Em 2012, chegou a disputar uma vaga como vereador pelo Partido Progressista, mas não foi eleito.

Entre os relacionamentos anteriores de Lívian, o mais conhecido do público foi com o ator Nicola Prattes. Desde então, a filha de Renato Aragão tem optado por manter a vida amorosa longe da exposição, reforçando o desejo de separar a carreira artística da intimidade.

