Tadeu Schmidt faz referência ao discurso do Paredão Falso de Ana Paula no BBB 16

Apresentador recitou trecho de Pedro Bial durante a eliminação da última terça-feira (17)

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 18 de março de 2026 às 16:32

Ana Paula Renault é do signo de Sagitário
Ana Paula Renault Crédito: Manoella Mello/TV Globo

Tadeu Schmidt trouxe um tom nostálgico ao "Big Brother Brasil 26" na última terça-feira (17). Ao iniciar o anúncio da eliminação no Paredão disputado por Breno, Ana Paula Renault e Leandro Boneco, um detalhe chamou a atenção dos internautas: o apresentador citou diretamente palavras de Pedro Bial.

Tadeu utilizou trechos do discurso do Paredão Falso de Ana Paula Renault no BBB 16. Naquela ocasião, ela foi a escolha do público para o quarto secreto. Aquele acabou sendo o único texto de "eliminação" dedicado à participante, já que ela foi expulsa posteriormente na mesma edição.

No BBB 26, Tadeu repetiu as exatas palavras de Bial: "Você sabia do jogo arriscado. Você sabia do perigo, procurou o perigo. E o que você não sabia, vai saber agora. Quem sair, vai aprender coisas que quem fica nem sonha".

Breno foi o eliminado da noite, registrando uma média de 58,96% dos votos.

