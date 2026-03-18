Tadeu Schmidt faz referência ao discurso do Paredão Falso de Ana Paula no BBB 16

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Kamila Macedo
Publicado em 18 de março de 2026 às 16:32
Tadeu Schmidt trouxe um tom nostálgico ao "Big Brother Brasil 26" na última terça-feira (17). Ao iniciar o anúncio da eliminação no Paredão disputado por Breno, Ana Paula Renault e Leandro Boneco, um detalhe chamou a atenção dos internautas: o apresentador citou diretamente palavras de Pedro Bial.
Tadeu utilizou trechos do discurso do Paredão Falso de Ana Paula Renault no BBB 16. Naquela ocasião, ela foi a escolha do público para o quarto secreto. Aquele acabou sendo o único texto de "eliminação" dedicado à participante, já que ela foi expulsa posteriormente na mesma edição.
No BBB 26, Tadeu repetiu as exatas palavras de Bial: "Você sabia do jogo arriscado. Você sabia do perigo, procurou o perigo. E o que você não sabia, vai saber agora. Quem sair, vai aprender coisas que quem fica nem sonha".
Breno foi o eliminado da noite, registrando uma média de 58,96% dos votos.
Ana Paula Renault (BBB 16 e 26)