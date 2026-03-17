FAMOSOS

Diane Warren não se abala ao perder Oscar pela 17ª vez: ‘Vamos para a próxima música’

Compositora concorria contra "Guerreiras do K-Pop" na categoria de Melhor Canção Original

K Kamila Macedo

Publicado em 17 de março de 2026 às 21:03

Diane Warren não se abala com 17ª derrota no Oscar Crédito: Reprodução/ Instagram

Diane Warren demonstrou manter o espírito competitivo após perder na mesma categoria do Oscar pela 17ª vez, somando nove indicações consecutivas desde 2018. Na última segunda-feira (16), a artista utilizou as redes sociais para brincar com a situação, após a cerimônia ter sido realizada no domingo (15). Neste ano, Diane concorria com a faixa “Dear Me”, interpretada por Kesha para o documentário “Diane Warren: Relentless”, que narra sua própria trajetória.

“Pelo menos sou recordista de alguma coisa”, escreveu. Em outra publicação, na qual aparece com uma caneta em frente ao piano, a legenda dizia: “Ok, vamos para a próxima música!”.

A estatueta de Melhor Canção Original ficou com “Golden”, da animação “Guerreiras do K-Pop”. Também disputavam o prêmio as músicas “I Lied to You” (de “Pecadores”), “Sweet Dreams of Joy” (de “Viva Verdi”) e “Train Dreams” (de “Sonhos de Trem”).

LEIA MAIS Saiba quem é a artista que perdeu o Oscar 17 vezes

A compositora possui um Oscar Honorário, recebido em 2022 por sua dedicação à música e ao conjunto da obra. Na ocasião, o prêmio foi entregue por Cher, intérprete do sucesso “If I Could Turn Back Time”, escrito por Diane em 1989.

Aos 69 anos, apesar das derrotas na premiação da Academia, ela já acumula vitórias no Grammy, Globo de Ouro e Emmy. Requisitada por grandes nomes da indústria, Diane já emplacou 33 composições no Top 10 da Billboard Hot 100, sendo que nove delas alcançaram o topo da lista. Entre seus maiores sucessos indicados ao Oscar estão “Because You Loved Me”, na voz de Céline Dion (do filme “Up Close & Personal”), e “I Don’t Want to Miss a Thing”, do Aerosmith (tema de “Armageddon”).