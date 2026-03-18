NOVELA DAS 6

Alika é obrigada a casar com Jendal para salvar os pais em 'A Nobreza do Amor' nesta quarta (18)

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de março de 2026 às 16:00

Duda Santos como Alika na novela 'A Nobreza do Amor' Crédito: Reprodução/TV Globo

No capítulo desta quarta-feira (18), em 'A Nobreza do Amor', o golpe de estado em Batanga não foi apenas um susto, e sim, uma realidade que coloca a família real contra a parede.



A situação no palácio é crítica. Apesar do conselho de Chinua para que o rei fugisse enquanto havia tempo, o destino foi mais rápido. Jendal conseguiu render Cayman e, sem um pingo de remorso, arrastou o rei, Niara e a princesa Alika para a prisão. Com o trono agora em suas mãos, o vilão mostra que não tem limites e ordena o que todos temiam, a execução de toda a família real.

Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor' 1 de 9

No meio do caos, Dumi, temendo por sua própria pele, vira as costas para os antigos soberanos, jura fidelidade ao novo tirano e pede perdão a Jendal. Enquanto isso, Alika busca forças no misticismo, ela volta a sonhar com o guerreiro que, segundo sua intuição, será o grande salvador de sua linhagem.

Enquanto Batanga arde em guerra, no Brasil, Casemiro está com os nervos à flor da pele por causa de Mirinho, e sobra para Ana Maria o papel de tentar acalmar os ânimos do pai.



Mirinho, que não dá ponto sem nó, continua com suas promessas vazias para Mundica e ainda tenta agradar Virgínia com presentes. O vilão de Barro Preto também coloca as manguinhas de fora ao sondar Tonho sobre as terras de Casemiro, deixando claro que seus interesses financeiros estão acima de qualquer laço de amizade.

De volta ao palácio, Jendal joga sua última e mais perversa carta. Ele declara que está disposto a revogar a sentença de morte de Cayman e Niara, mas o preço é alto demais: Alika deve aceitar se casar com ele. A princesa agora carrega o peso do reino e a vida dos pais nas mãos. Será que ela vai ceder ao tirano?