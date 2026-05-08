DICAS

Você está matando suas bananas sem saber: o truque de segundos que faz elas durarem muito mais

Um detalhe quase invisível pode estar acelerando o amadurecimento da fruta



Bianca Hirakawa

Agência Correio

Publicado em 8 de maio de 2026 às 12:00

Técnica com plástico filme viraliza por ser simples e eficaz Crédito: Magnific

A banana é uma das frutas mais bem consumidas no Brasil, e também uma das que mais estragam rápido. Mas um detalhe simples, que muita gente ignora, pode mudar completamente isso. E o mais curioso: não exige nada além de algo que você já tem em casa.

O truque simples que está chamando atenção

A dica que voltou a circular é surpreendentemente básica: envolver o caule da banana com plástico filme. Parece algo sem importância, mas é justamente ali que está o segredo. Esse pequeno ajuste ajuda a manter a fruta bonita por mais tempo, evitando aquelas manchas escuras que aparecem poucos dias depois da compra.

É rápido, barato e pode ser feito em poucos segundos, o que explica por que tanta gente está testando.

O truque que faz a banana dura mais 1 de 4

Por que isso realmente funciona

O motivo está na ciência por trás da fruta. As bananas liberam um gás natural chamado etileno, responsável por acelerar o amadurecimento. E aqui entra o detalhe que quase ninguém percebe: A maior parte desse gás sai pelo caule.

Ao envolver essa parte com plástico, você reduz a liberação do etileno, desacelerando o processo de amadurecimento.

O resultado? Bananas mais firmes, com aparência melhor e durando mais dias na fruteira.

Pequenos hábitos que fazem diferença

Além do truque principal, alguns cuidados simples ajudam ainda mais:

Evitar deixar junto de outras frutas, como maçãs, que também liberam etileno

Manter em local fresco e arejado, longe do sol

Separar as bananas do cacho, reduzindo o efeito em cadeia do amadurecimento Essas mudanças ajudam a controlar o ambiente ao redor da fruta, assim prolongando ainda mais sua durabilidade. Essas mudanças ajudam a controlar o ambiente ao redor da fruta, assim prolongando ainda mais sua durabilidade.

O detalhe que muita gente ignora