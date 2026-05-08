Você está matando suas bananas sem saber: o truque de segundos que faz elas durarem muito mais

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Bianca Hirakawa
Agência Correio
Publicado em 8 de maio de 2026 às 12:00
A banana é uma das frutas mais bem consumidas no Brasil, e também uma das que mais estragam rápido. Mas um detalhe simples, que muita gente ignora, pode mudar completamente isso. E o mais curioso: não exige nada além de algo que você já tem em casa.
A dica que voltou a circular é surpreendentemente básica: envolver o caule da banana com plástico filme. Parece algo sem importância, mas é justamente ali que está o segredo. Esse pequeno ajuste ajuda a manter a fruta bonita por mais tempo, evitando aquelas manchas escuras que aparecem poucos dias depois da compra.
É rápido, barato e pode ser feito em poucos segundos, o que explica por que tanta gente está testando.
O truque que faz a banana dura mais
O motivo está na ciência por trás da fruta. As bananas liberam um gás natural chamado etileno, responsável por acelerar o amadurecimento. E aqui entra o detalhe que quase ninguém percebe: A maior parte desse gás sai pelo caule.
Ao envolver essa parte com plástico, você reduz a liberação do etileno, desacelerando o processo de amadurecimento.
O resultado? Bananas mais firmes, com aparência melhor e durando mais dias na fruteira.
Além do truque principal, alguns cuidados simples ajudam ainda mais:
Apesar de eficaz, o truque não faz milagres. Se a banana já estiver muito madura quando você compra, o processo não será revertido, apenas desacelerado. Por isso, o ideal é aplicar a técnica logo após trazer a fruta para casa.