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Você está matando suas bananas sem saber: o truque de segundos que faz elas durarem muito mais

Um detalhe quase invisível pode estar acelerando o amadurecimento da fruta

  • Foto do(a) author(a) Bianca Hirakawa
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Bianca Hirakawa

  • Agência Correio

Publicado em 8 de maio de 2026 às 12:00

Técnica com plástico filme viraliza por ser simples e eficaz
Técnica com plástico filme viraliza por ser simples e eficaz Crédito: Magnific

A banana é uma das frutas mais bem consumidas no Brasil, e também uma das que mais estragam rápido. Mas um detalhe simples, que muita gente ignora, pode mudar completamente isso. E o mais curioso: não exige nada além de algo que você já tem em casa.

O truque simples que está chamando atenção

A dica que voltou a circular é surpreendentemente básica: envolver o caule da banana com plástico filme. Parece algo sem importância, mas é justamente ali que está o segredo. Esse pequeno ajuste ajuda a manter a fruta bonita por mais tempo, evitando aquelas manchas escuras que aparecem poucos dias depois da compra.

É rápido, barato e pode ser feito em poucos segundos, o que explica por que tanta gente está testando.

O truque que faz a banana dura mais

A técnica é simples e leva apenas alguns segundos por Pexels
Tudo começa com um detalhe que quase ninguém presta atenção por Pexels
O amadurecimento pode ser mais rápido do que parece por Pexels
Um pequeno ajuste muda completamente o resultado por Magnific
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A técnica é simples e leva apenas alguns segundos por Pexels

Por que isso realmente funciona

O motivo está na ciência por trás da fruta. As bananas liberam um gás natural chamado etileno, responsável por acelerar o amadurecimento. E aqui entra o detalhe que quase ninguém percebe: A maior parte desse gás sai pelo caule.

Ao envolver essa parte com plástico, você reduz a liberação do etileno, desacelerando o processo de amadurecimento.

O resultado? Bananas mais firmes, com aparência melhor e durando mais dias na fruteira.

Pequenos hábitos que fazem diferença

Além do truque principal, alguns cuidados simples ajudam ainda mais: 

  • Evitar deixar junto de outras frutas, como maçãs, que também liberam etileno
  • Manter em local fresco e arejado, longe do sol
  • Separar as bananas do cacho, reduzindo o efeito em cadeia do amadurecimento
Essas mudanças ajudam a controlar o ambiente ao redor da fruta, assim prolongando ainda mais sua durabilidade.

O detalhe que muita gente ignora

Apesar de eficaz, o truque não faz milagres. Se a banana já estiver muito madura quando você compra, o processo não será revertido, apenas desacelerado. Por isso, o ideal é aplicar a técnica logo após trazer a fruta para casa.

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Dicas Banana

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