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Salvador terá workshop gratuito sobre toques de Candomblé; veja como participar

Evento no Terreiro Casa Branca terá roda de conversa, prática com atabaques e debate sobre preservação dos saberes ancestrais

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 8 de maio de 2026 às 12:22

Workshop gratuito sobre toques de Candomblé em Salvador
Workshop gratuito sobre toques de Candomblé em Salvador Crédito: Arthur Seabra

O Projeto Mãos no Tambor realiza, no próximo dia 16 de maio, a 4ª edição do Workshop Gratuito de Ritmos e Toques de Candomblé, em Salvador. A atividade acontece às 9h30, no Terreiro Casa Branca, no Espaço Vovó Conceição, e propõe um mergulho teórico e prático nos toques dos Orixás e na musicalidade ligada às tradições do Candomblé.

A programação será aberta com uma roda de conversa sobre “O papel da juventude de Candomblé na manutenção das tradições”. Participam do encontro os idealizadores Jean Chagas e Nego Kiri, além dos colaboradores Saimon Bispo, Jefferson Chagas, Diego Ferreira e Aynã Oliveira. A mediação será feita pela gestora do projeto, Laísa Gabriela.

Workshop gratuito sobre toques de Candomblé em Salvador

Workshop gratuito sobre toques de Candomblé em Salvador por Arthur Seabra
Workshop gratuito sobre toques de Candomblé em Salvador por Arthur Seabra
Workshop gratuito sobre toques de Candomblé em Salvador por Arthur Seabra
Workshop gratuito sobre toques de Candomblé em Salvador por Arthur Seabra
Workshop gratuito sobre toques de Candomblé em Salvador por Arthur Seabra
Workshop gratuito sobre toques de Candomblé em Salvador por Arthur Seabra
Workshop gratuito sobre toques de Candomblé em Salvador por Arthur Seabra
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Workshop gratuito sobre toques de Candomblé em Salvador por Arthur Seabra

O debate pretende discutir o papel das novas gerações na preservação das práticas litúrgicas, da oralidade e dos saberes ancestrais transmitidos dentro dos terreiros.

Segundo Nego Kiri, ogan do Terreiro do Cobre, o projeto nasceu com a proposta de fortalecer a continuidade dessas tradições. “Hoje existe um olhar crítico sobre a juventude de axé. Nosso objetivo é demonstrar compromisso com a religião e compartilhar conhecimentos que garantam a preservação dos saberes ancestrais”, afirmou.

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Já Jean Chagas, ogan do Terreiro Casa Branca, destaca que o workshop também surge como resposta à dificuldade histórica de acesso a determinados conhecimentos tradicionais. “Nos terreiros, nem sempre é possível registrar ou compartilhar determinadas atividades. Cientes deste cuidado e preservação, criamos esse espaço de troca, entendendo que o conhecimento precisa circular”, explicou.

Além da conversa, o workshop terá momentos práticos com foco nos ritmos, funções e dinâmicas dos atabaques utilizados nos rituais dos Orixás. A proposta é transformar ritmo, escuta e oralidade em ferramentas de aprendizado e fortalecimento identitário, especialmente entre jovens das periferias.

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As vagas são limitadas e os participantes receberão certificado ao final da atividade.

Serviço

4º Workshop Gratuito de Ritmos e Toques de Candomblé

Data: 16 de maio

Horário: 9h30

Local: Terreiro Casa Branca, Espaço Vovó Conceição

Inscrições: formulário online

Vagas limitadas

Certificação: sim

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