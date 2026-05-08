INSCRIÇÕES ABERTAS

Salvador terá workshop gratuito sobre toques de Candomblé; veja como participar

Evento no Terreiro Casa Branca terá roda de conversa, prática com atabaques e debate sobre preservação dos saberes ancestrais

Fernanda Varela

Publicado em 8 de maio de 2026 às 12:22

Workshop gratuito sobre toques de Candomblé em Salvador Crédito: Arthur Seabra

O Projeto Mãos no Tambor realiza, no próximo dia 16 de maio, a 4ª edição do Workshop Gratuito de Ritmos e Toques de Candomblé, em Salvador. A atividade acontece às 9h30, no Terreiro Casa Branca, no Espaço Vovó Conceição, e propõe um mergulho teórico e prático nos toques dos Orixás e na musicalidade ligada às tradições do Candomblé.

A programação será aberta com uma roda de conversa sobre “O papel da juventude de Candomblé na manutenção das tradições”. Participam do encontro os idealizadores Jean Chagas e Nego Kiri, além dos colaboradores Saimon Bispo, Jefferson Chagas, Diego Ferreira e Aynã Oliveira. A mediação será feita pela gestora do projeto, Laísa Gabriela.

Workshop gratuito sobre toques de Candomblé em Salvador 1 de 7

O debate pretende discutir o papel das novas gerações na preservação das práticas litúrgicas, da oralidade e dos saberes ancestrais transmitidos dentro dos terreiros.

Segundo Nego Kiri, ogan do Terreiro do Cobre, o projeto nasceu com a proposta de fortalecer a continuidade dessas tradições. “Hoje existe um olhar crítico sobre a juventude de axé. Nosso objetivo é demonstrar compromisso com a religião e compartilhar conhecimentos que garantam a preservação dos saberes ancestrais”, afirmou.

Já Jean Chagas, ogan do Terreiro Casa Branca, destaca que o workshop também surge como resposta à dificuldade histórica de acesso a determinados conhecimentos tradicionais. “Nos terreiros, nem sempre é possível registrar ou compartilhar determinadas atividades. Cientes deste cuidado e preservação, criamos esse espaço de troca, entendendo que o conhecimento precisa circular”, explicou.

Além da conversa, o workshop terá momentos práticos com foco nos ritmos, funções e dinâmicas dos atabaques utilizados nos rituais dos Orixás. A proposta é transformar ritmo, escuta e oralidade em ferramentas de aprendizado e fortalecimento identitário, especialmente entre jovens das periferias.

As vagas são limitadas e os participantes receberão certificado ao final da atividade.

Serviço

4º Workshop Gratuito de Ritmos e Toques de Candomblé

Data: 16 de maio

Horário: 9h30

Local: Terreiro Casa Branca, Espaço Vovó Conceição

Vagas limitadas