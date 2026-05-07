VILÃ DA NOVELA

Atriz de Coração Acelerado, Isabelle Drummond teve pai assassinado em assalto e ficou 6 anos longe da TV

Atriz contou motivo do afastamento da TV e falou sobre homenagem emocionante ao pai, morto em 2007

Fernanda Varela

Publicado em 7 de maio de 2026 às 18:04

Isabelle Drummond Crédito: Reprodução

Fora das novelas desde Verão 90, exibida em 2019, Isabelle Drummond voltou a falar sobre a vida longe da televisão e relembrou uma das maiores dores da sua trajetória pessoal. Aos 32 anos, a atriz comentou uma homenagem que fez ao pai, Fernando Luiz Drummond Xavier, assassinado em 2007 durante um assalto à mão armada.

Na época da tragédia, Isabelle tinha apenas 12 anos. O pai dela morreu aos 45 anos, em um episódio que marcou profundamente a vida da atriz, que já era conhecida nacionalmente por trabalhos na TV desde a infância. Para quem não lembra, ela viveu a memorável Emília, no Sítio do Pica Pau Amarelo.

Isabelle Drummond 1 de 11

Discreta sobre assuntos pessoais, Isabelle contou que decidiu publicar uma carta nas redes sociais no Dia dos Pais após sentir vontade de expressar sentimentos que ainda guarda sobre o pai.

“Ele é uma pessoa muito admirada por mim e por todos que estavam com ele. Era uma pessoa solar”, afirmou em entrevista ao jornal O Globo.

No texto compartilhado nas redes, a atriz descreveu Fernando como alguém querido por todos ao redor e falou sobre as lembranças afetivas que mantém dele.

Após a morte do pai, Isabelle foi criada principalmente pela mãe, Damir Drummond, que acompanhou de perto toda a trajetória artística da filha desde os primeiros trabalhos na televisão.