Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Atriz de Coração Acelerado, Isabelle Drummond teve pai assassinado em assalto e ficou 6 anos longe da TV

Atriz contou motivo do afastamento da TV e falou sobre homenagem emocionante ao pai, morto em 2007

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 7 de maio de 2026 às 18:04

Isabelle Drummond
Isabelle Drummond Crédito: Reprodução

Fora das novelas desde Verão 90, exibida em 2019, Isabelle Drummond voltou a falar sobre a vida longe da televisão e relembrou uma das maiores dores da sua trajetória pessoal. Aos 32 anos, a atriz comentou uma homenagem que fez ao pai, Fernando Luiz Drummond Xavier, assassinado em 2007 durante um assalto à mão armada.

Na época da tragédia, Isabelle tinha apenas 12 anos. O pai dela morreu aos 45 anos, em um episódio que marcou profundamente a vida da atriz, que já era conhecida nacionalmente por trabalhos na TV desde a infância. Para quem não lembra, ela viveu a memorável Emília, no Sítio do Pica Pau Amarelo.

Isabelle Drummond

Isabelle Drummond anuncia retorno às novelas por Reprodução/Instagram
Isabelle Drummond por Globo
Isabelle Drummond por Reprodução/Redes Sociais
Isabelle Drummond é processada por dívida de condomínio de R$ 40 mil no Rio por Reprodução/Redes Sociais
Isabelle Drummond por Reprodução/Redes Sociais
Isabelle Drummond por Reprodução/Redes Sociais
Isabelle Drummond por Reprodução/Redes Sociais
Isabelle Drummond por Reprodução/Redes Sociais
Isabelle Drummond por Reprodução/Redes Sociais
Isabelle Drummond por Reprodução/Redes Sociais
Isabelle Drummond por Reprodução/Redes Sociais
1 de 11
Isabelle Drummond anuncia retorno às novelas por Reprodução/Instagram

Discreta sobre assuntos pessoais, Isabelle contou que decidiu publicar uma carta nas redes sociais no Dia dos Pais após sentir vontade de expressar sentimentos que ainda guarda sobre o pai.

“Ele é uma pessoa muito admirada por mim e por todos que estavam com ele. Era uma pessoa solar”, afirmou em entrevista ao jornal O Globo.

Leia mais

Imagem - Isabella Santoni, a Karina de Malhação, completa 31 anos e ganha declaração apaixonada do marido milionário

Isabella Santoni, a Karina de Malhação, completa 31 anos e ganha declaração apaixonada do marido milionário

Imagem - Como é a cobertura de R$ 11 milhões com camarim e portas blindadas que Robinho teve que colocar à venda após ser preso

Como é a cobertura de R$ 11 milhões com camarim e portas blindadas que Robinho teve que colocar à venda após ser preso

Imagem - Carolina Ferraz relembra assassinato do pai e desabafa: 'Isso me mudou completamente'

Carolina Ferraz relembra assassinato do pai e desabafa: 'Isso me mudou completamente'

No texto compartilhado nas redes, a atriz descreveu Fernando como alguém querido por todos ao redor e falou sobre as lembranças afetivas que mantém dele.

Após a morte do pai, Isabelle foi criada principalmente pela mãe, Damir Drummond, que acompanhou de perto toda a trajetória artística da filha desde os primeiros trabalhos na televisão.

Leia mais

Imagem - Deu saudade? Assista ao retorno de Pedro Cardoso como Agostinho Carrara na TV

Deu saudade? Assista ao retorno de Pedro Cardoso como Agostinho Carrara na TV

Imagem - Atriz de Coração Acelerado, Leandra Leal revela que pai era gay e detalha relação com a mãe: 'Eram melhores amigos'

Atriz de Coração Acelerado, Leandra Leal revela que pai era gay e detalha relação com a mãe: 'Eram melhores amigos'

Imagem - Como é a mansão milionária de Juliette, com decoração inspirada nas raízes nordestinas e espaço para motos

Como é a mansão milionária de Juliette, com decoração inspirada nas raízes nordestinas e espaço para motos

Atualmente, Isabelle Drummond está no ar em Coração Acelerado, novela em que interpreta Naiane. O papel marca a volta da atriz às novelas após anos afastada da televisão, período em que passou a se dedicar também a projetos de cinema como produtora e diretora.

Mais recentes

Imagem - Cidade do interior desbanca Gramado e Campos de Jordão e é eleita o melhor destino de inverno do Brasil

Cidade do interior desbanca Gramado e Campos de Jordão e é eleita o melhor destino de inverno do Brasil
Imagem - Bagdá morre em Três Graças? Globo muda final e destino do personagem de Xamã surpreende

Bagdá morre em Três Graças? Globo muda final e destino do personagem de Xamã surpreende
Imagem - Filho de Gugu encontra objeto que pertenceu ao pai e emociona fãs nas redes sociais

Filho de Gugu encontra objeto que pertenceu ao pai e emociona fãs nas redes sociais