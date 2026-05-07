Atriz de Coração Acelerado, Isabelle Drummond teve pai assassinado em assalto e ficou 6 anos longe da TV

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Fernanda Varela
Publicado em 7 de maio de 2026 às 18:04
Fora das novelas desde Verão 90, exibida em 2019, Isabelle Drummond voltou a falar sobre a vida longe da televisão e relembrou uma das maiores dores da sua trajetória pessoal. Aos 32 anos, a atriz comentou uma homenagem que fez ao pai, Fernando Luiz Drummond Xavier, assassinado em 2007 durante um assalto à mão armada.
Na época da tragédia, Isabelle tinha apenas 12 anos. O pai dela morreu aos 45 anos, em um episódio que marcou profundamente a vida da atriz, que já era conhecida nacionalmente por trabalhos na TV desde a infância. Para quem não lembra, ela viveu a memorável Emília, no Sítio do Pica Pau Amarelo.
Isabelle Drummond
Discreta sobre assuntos pessoais, Isabelle contou que decidiu publicar uma carta nas redes sociais no Dia dos Pais após sentir vontade de expressar sentimentos que ainda guarda sobre o pai.
“Ele é uma pessoa muito admirada por mim e por todos que estavam com ele. Era uma pessoa solar”, afirmou em entrevista ao jornal O Globo.
No texto compartilhado nas redes, a atriz descreveu Fernando como alguém querido por todos ao redor e falou sobre as lembranças afetivas que mantém dele.
Após a morte do pai, Isabelle foi criada principalmente pela mãe, Damir Drummond, que acompanhou de perto toda a trajetória artística da filha desde os primeiros trabalhos na televisão.
Atualmente, Isabelle Drummond está no ar em Coração Acelerado, novela em que interpreta Naiane. O papel marca a volta da atriz às novelas após anos afastada da televisão, período em que passou a se dedicar também a projetos de cinema como produtora e diretora.