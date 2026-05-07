DOR

Carolina Ferraz relembra assassinato do pai e desabafa: 'Isso me mudou completamente'

Atriz contou que empresário foi morto após disputa financeira com ex-sócio e falou sobre impacto do trauma na adolescência

Fernanda Varela

Publicado em 7 de maio de 2026 às 12:30

Demissão de Carolina Ferraz expõe bastidores de tensão, disputa por espaço e desgaste na Record. Crédito: Reprodução

A atriz Carolina Ferraz voltou a falar sobre um dos momentos mais traumáticos de sua vida: o assassinato do pai, morto com seis tiros quando ela tinha apenas 14 anos. Em entrevista ao videocast “Papo Íntimo”, apresentado por Sandra Chayo, ela disse que a tragédia mudou completamente sua trajetória.

“Sem dúvida, o assassinato do meu pai moldou a minha personalidade. Acredito que nós somos a somatória de tudo que nos acontece ao longo da vida: as coisas boas e as coisas ruins”, afirmou.

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Ao lembrar do crime, Carolina contou que o pai teria sido vítima de um conflito envolvendo dinheiro e um ex-sócio. “Meu pai foi assassinado de forma horrível; mandaram matá-lo”, disse.

Segundo a atriz, a situação começou após o sócio declarar falência mesmo devendo valores ao pai dela. “Ele cobrou e, por arrogância masculina, nunca acreditou que algo fosse acontecer”, declarou.

Na época, a família estava prestes a se mudar para Nova York. O pai da atriz, formado em direito e economia, faria uma pós-graduação no exterior. Os planos, porém, foram interrompidos após ele sofrer um atentado.

“Lembro que estávamos quase nos mudando para Nova York. Só que ele sofreu um atentado, desistiu e falou: ‘Vou ficar e resolver’. Seis meses depois, foi assassinado”, relembrou.

Carolina também contou que viveu o luto de forma intensa e que a perda afetou toda a família de maneiras diferentes. “Isso me mudou completamente, porque comecei a trabalhar muito cedo”, afirmou.

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Ela explicou que os irmãos precisaram assumir responsabilidades após a morte do pai, enquanto ela, por ser mais nova, conseguiu externar mais a dor. “Eu, por ser mais nova, pude chorar mais e ficar mal mesmo; consegui extravasar toda a dor que senti”, disse.